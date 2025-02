Pagamentos em Bets: OneKey Payments lança primeiro Pix por biometria

Ferramenta reduz tempo médio de transação de 1 minuto para menos de 10 segundos.

A OneKey Payments, empresa de soluções de pagamento, anunciou na quarta-feira (26) o lançamento do primeiro Pix por biometria para apostas esportivas no Brasil. A inovação foi apresentada durante o SBC Summit Rio, um dos principais eventos do setor de apostas online e iGaming.

O novo sistema foi desenvolvido em parceria com a Belvo, empresa de integrações de Open Finance na América Latina, A tecnologia permite transações por meio de reconhecimento facial, integrando o open banking ao processo de pagamento.

De acordo com a empresa, a iniciativa busca oferecer maior segurança e eficiência nas operações, além de auxiliar empresas a se adaptarem às novas regulamentações do setor. A OneKek ainda afirma que o modelo também está alinhado com práticas de jogo responsável, visando mitigar riscos de endividamento e ludopatia.

“Essa solução funcionará de maneira muito semelhante aos pagamentos biométricos tradicionais, como o Apple Pay, mas otimizada para apostas esportivas”, explica César Garcia, CEO da OneKey Payments.

“Imagine que um usuário está fazendo uma aposta. Após definir o valor, ele precisará comprovar sua identidade. Então, um sistema de verificação facial será acionado para vincular a conta bancária e concluir o pagamento em questão de segundos”, acrescenta.

A instituição de pagamentos afirma que a nova solução com reconhecimento facial pode reduzir o tempo médio de transação de 1 minuto para menos de 10 segundos.

“Pagamentos disruptivos criam uma experiência melhor para nossos clientes e usuários. O Pix por biometria representa um grande avanço em segurança e conveniência, temos orgulho de estar na vanguarda dessa tecnologia”, afirma Garcia.

“Com uma solução que melhora as taxas de conversão, simplifica o processamento de pagamentos via open banking e permanece totalmente dentro das regulamentações, estamos provando que seguir as regras em 2025 não precisa ser um obstáculo financeiro para operadores ou clientes”, completa.

Albert Morales, diretor-geral da Belvo no Brasil, comentou sobre a colaboração com OneKey Payments.

“Estamos felizes em firmar esta parceria com a OneKey Payments para trazer o Pix por biometria ao setor brasileiro das apostas. Ao combinarmos o poder do Open Finance com a tecnologia biométrica, criamos um ecossistema de pagamentos mais fluido, eficiente e regulado, permitindo que as empresas inovem e prosperem nesse novo cenário”, afirmou.

A partir desta sexta-feria (28), a solução estará disponível para clientes da OneKey Payments, permitindo a integração do Pix por biometria em plataformas de e-commerce digital. Antes, operadores de apostas precisavam contratar provedores terceirizados para verificação facial. Com a nova tecnologia, esse processo passa a ser integrado, reduzindo custos para as empresas.

“O mercado das bets do Brasil, que cresceu mais de 700% nos últimos anos, entra em 2025 pela primeira vez como uma indústria oficialmente regulada”, explica César. “Embora novas regulamentações estimulem, a longo prazo, uma onda de investimentos, confiança do consumidor e mais segurança para apostadores e casas de apostas, a implementação rápida de diversas novas regras também escancara desafios operacionais”, detalha o CEO.

A OneKey Payments identificou que, com a regulamentação mais rígida, o mercado brasileiro enfrenta dificuldades operacionais nos primeiros meses de 2025. A exigência de inserção manual de dados bancários tem levado a erros frequentes, dificultando correções e resultando em falhas de pagamento, prejuízos financeiros e insatisfação dos usuários.

César explica que essas ineficiências afetam diretamente as taxas de conversão, reduzem a receita e aumentam a insatisfação entre usuários e operadores. “Exigências mais rigorosas podem se tornar um entrave se resultarem em processos de cadastro mais longos e complicados, afastando potenciais clientes.”