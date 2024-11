Como a aquisição da CIANO pela OneKey Payments impactará o setor de pagamentos de comércio eletrônico

Subadquirente CianoPay foi adquirida por meio da holding da OneKey, Moovefin Holdings LTD.

A OneKey Payments, instituição de pagamentos autorizada pelo Banco Central do Brasil, anunciou a aquisição da subadquirente CianoPay, por meio da sua holding, Moovefin Holdings LTD. O negócio foi concluído no dia 10 de outubro.

Segundo a instituição, a aquisição da Ciano está acordo com os seus objetivos estratégicos e regulatórios de expansão e consolidação no setor de pagamentos.

“Essa aquisição do grupo está totalmente alinhada com os objetivos estratégicos de longo prazo da OneKey Payments, que incluem a solidificação no setor de pagamentos como uma instituição ágil, segura e inovadora”, afirma a OneKey.

“A instituição busca tornar-se referência em eficiência e confiabilidade, oferecendo serviços integrados de aquisição e subadquirência. Ao incorporar essa nova função, o grupo reforça seu compromisso com a inovação, a expansão do portfólio e a satisfação do cliente, mantendo uma base sólida para o futuro”, acrescenta em comunicado enviado a imprensa.

Veja também: Processos de pagamentos da BandBet serão feitos pela OneKey Payments



Com a aquisição, a OneKey Payments passa a oferecer uma solução mais completa, diversificando fontes de receita e reduzindo riscos de dependência de segmentos específicos. A integração dos sistemas da CianoPay permitirá processos otimizados, transações mais rápidas, taxas competitivas e suporte aprimorado.

César Garcia, CEO da OneKey Payments (Foto: Divulgação)

“Esta aquisição está alinhada com nosso compromisso de fornecer soluções inovadoras e confiáveis no setor de pagamentos, fortalecendo a presença da OneKey Payments e contribuindo para um ambiente financeiro mais seguro e eficiente”, afirma César Garcia, CEO da OneKey Payments. “Com a expertise da CIANO em soluções de adquirência, será possível agregar ainda mais valor aos nossos clientes, explorando novos mercados e melhorando nossa capacidade de adaptação às necessidades de um mercado dinâmico.”

A aquisição reforça o avanço da OneKey Payments no setor de pagamentos, oferecendo soluções integradas e um gateway internacional que facilita transações com PIX, boleto bancário e cartões de crédito e débito.

“Estamos entusiasmados com as oportunidades que essa união traz e continuaremos a impulsionar a inovação em tecnologia de pagamentos no Brasil e no mundo”, conclui César.