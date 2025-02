SBC Summit Rio 2025: OneKey Payments promete apresentar solução de pagamento inédita

Apresentação será no dia 26 de fevereiro, na Sala de Conferência 2 do evento do setor de iGaming.

Rio de Janeiro.- A OneKey Payments, pioneira entre as instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de apostas desportivas no Brasil, prepara-se para revelar uma nova solução de pagamentos durante o SBC Summit Rio. O anúncio acontecerá no dia 26 de fevereiro, às 15h40, na Sala de Conferência 2, e será conduzido pelo CEO da empresa, César Garcia.

Segundo Garcia, a regulamentação das apostas esportivas no Brasil impõe desafios significativos para operadores e instituições financeiras, tornando a conformidade um fator essencial para a sustentabilidade do setor.

“No SBC Summit Rio, apresentaremos nossa expertise como um dos principais provedores de tecnologia de pagamento para mostrar uma nova abordagem na experiência do cliente nas apostas”, afirmou.

Além do lançamento da nova solução, a apresentação abordará os principais desafios do setor, o impacto das novas regulamentações para operadores de pagamento e estratégias para adaptação às exigências regulatórias. O objetivo é evitar penalidades e garantir uma melhor experiência para os usuários.

O SBC Summit Rio ocorre em um momento crucial para o mercado de apostas no Brasil, que passa por um processo de regulamentação e crescente demanda por transparência e compliance. Desde 1º de janeiro de 2025, todas as operações de apostas esportivas devem seguir as diretrizes do Ministério da Fazenda, que estabelece regras mais rígidas para operadores e prestadores de serviço.

Com a participação da OneKey Payments e de outros players do setor, o evento se consolida como um espaço de networking e discussões sobre o futuro da indústria de iGaming no Brasil, reunindo reguladores, operadores e especialistas do mercado.