Pagamento da outorga: Sorte Online se aproxima de receber a certificação para atuar no mercado de apostas

Empresa atua no segmento de intermediação digital de jogos lotéricos.

A Sorte Online, empresa brasileira de intermediação digital de jogos lotéricos, pretende passar a atuar no setor de apostas esportivas em 2025. A companhia anunciou que fez o pagamento da outorga de R$ 30 milhões (USD 4,88 mi) ao Ministério da Fazenda, o que a aproxima de receber a certificação federal para operar de forma legalizada no setor de apostas.

Além da comprovação de pagamento da outorga, a companhia também enviou o comprovante de garantia da operação. Outras documentações também foram enviadas à Fazenda para buscar a certificação.

Seguindo o processo de licitação, a empresa precisou apresentar os requisitos solicitados pela Secretaria de Prêmios e Apostas, como comprovar a idoneidade e a qualificação técnico-financeira. As companhias que desejam operar de forma regulamentada no país devem implementar reconhecimento facial, entre outros mecanismos de segurança, além de ter as transações financeiros exclusivamente por Pix, TED e cartão de débito.

“A regulamentação exige uma estrutura financeira robusta e uma operação bem estruturada. Esse pagamento não é apenas um marco, mas um reflexo do compromisso em operar com segurança, transparência e responsabilidade. A adequação às regras do Banco Central é indispensável para garantir a conformidade com o marco regulatório”, comentou Marcio Malta, CEO da Sorte Online.

“O Brasil representa uma das maiores oportunidades globais para o setor de loterias e apostas. Estamos comprometidos em trazer ao país as melhores práticas internacionais, garantindo transparência, inovação e um ambiente seguro para os apostadores”, complementou Malta.

Em setembro de 2024, a Sorte Online completou 21 anos de atuação e reformulou toda a identidade visual. Como parte das celebrações do aniversário, a empresa lançou o “Dia da Sorte“, que teve o objetivo de conscientizar a população sobre o jogo responsável.

