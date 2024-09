Jogo responsável: Sorte Online lança o “Dia da Sorte” com mensagens de conscientização

A empresa aproveitou o aniversário de 21 anos para reformular a identidade visual.

A Sorte Online, uma empresa de intermediação digital de jogos lotéricos, completou 21 anos de atuação e reformulou toda a identidade visual. Ainda parte das celebrações do aniversário, a empresa lançou o “Dia da Sorte“, na sexta-feira (20), com o objetivo de conscientizar a população sobre o jogo responsável.

Em suas redes sociais, a empresa publicou mensagens sobre não comprometer as finanças com apostas, reforçando a necessidade de ter equilíbrio com os gastos com jogos de azar e reiterando que apostar é apenas para os maiores de idade. Outras reflexões promovidas pela companhia são de que os jogos de azar não são um investimento e de que as loterias não são uma garantia de retorno.

“A sorte é algo muito pessoal e simbólico no Brasil. Ela se apresenta como uma ponte para o que as pessoas desejam. Essa conexão com o inconsciente coletivo brasileiro, que sempre acreditou que a sorte pode transformar vidas, é o que nos motiva a seguir inovando e aprimorando nosso modelo de negócios. Queremos que o Dia da Sorte vá além de uma celebração, queremos que ele seja um dia em que os brasileiros parem para refletir sobre a importância de jogar com responsabilidade”, declarou Márcio Malta, CEO da Sorte Online.

“A ideia é que o Dia da Sorte amplie o awareness da Sorte Online e do setor de jogos e loterias, mas também mostre a força e a relevância desse mercado para o público brasileiro. Esse dia será uma oportunidade para celebrar nossa história e destacar como a sorte, quando aliada à tecnologia e ao entretenimento responsável, pode abrir novas possibilidades para as pessoas”, complementou Malta.

O lançamento da campanha é parte do rebranding da companhia, que visa consolidar a companhia no mercado nacional. Além da repaginada no visual, a plataforma incorporou novas funcionalidades, com o objetivo de simplificar e tornar mais intuitivo o acesso aos jogos lotéricos.

“O Dia da Sorte também marca o início de uma série de novas ações. Com foco no relacionamento com os clientes e no fortalecimento da marca, esperamos consolidar nossa posição no mercado além de oferecer pontes para as pessoas”, disse o CEO da empresa.

O novo logotipo, cores e elementos gráficos, de acordo com a empresa, tem o intuito de representar o momento de mudança da empresa. Uma das principais novidades é o ingresso da empresa no mercado regulamentado de apostas de quota fixa no Brasil, a partir de janeiro de 2025.

Além dessas mudanças, a Sorte Online planeja oferecer surpresas para seus clientes ao longo do ano, com destaque para a Mega da Virada, o maior concurso lotérico do Brasil.

