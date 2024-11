SA Gaming:”Nossa equipe tem trabalhado duro para garantir uma experiência incrível para todos os visitantes”

Empresa está nos preparativos para participar da próxima edição do SiGMA Europe.

Entrevista exclusiva.- A SA Gaming é uma das empresas que estará presente na próxima edição da SiGMA Europe. E para saber melhor sobre a sua preparação para o evento, a Focus Gaming News conversou com um porta-voz da companhia.

A SA Gaming estará presente na SiGMA Europe. Como estão se preparando para o evento?

Estamos nos estágios finais de preparação, e tudo está quase pronto! Nossa equipe tem trabalhado duro para garantir uma experiência incrível para todos os visitantes. A produção do estande está quase completa, e nossos desenvolvedores estão criando demos envolventes dos nossos últimos produtos. Mal podemos esperar para mostrar o que estivemos desenvolvendo nesses meses.

Nossos representantes de vendas estão ocupados agendando reuniões e prontos para se conectar com os participantes. Na SiGMA, esperamos encontrar nossos clientes – tanto os atuais quanto novos. Lá, poderemos trocar ideias e explorar novas possibilidades juntos. Estamos entusiasmados em ver todos no local, buscando inspiração e oportunidades!

Quais produtos e soluções planejam apresentar na SiGMA Europe?

Vamos exibir nossa gama diversificada de produtos, projetados para aprimorar a experiência de jogo. Mostraremos nossa extensa biblioteca de jogos, que atende a várias preferências dos jogadores.

Um dos destaques é nossa interface de usuário reformulada, focada na usabilidade e centrada no usuário, com o objetivo de melhorar a navegação e a experiência geral. Além disso, lançamos algumas mesas novas no nosso renomado Diamond Hall. Este é o início de uma nova organização de jogos por temas e natureza em vários halls, cada um focado em um subgênero específico. Essa abordagem aumenta o engajamento, criando uma atmosfera emocionante para todos os jogadores.

Por fim, também apresentaremos alguns produtos e recursos futuros aos visitantes. Entre eles, nossa suíte de promoções aprimorada, que permite aos operadores realizarem eventos personalizados para seus públicos. No geral, nossa presença no evento refletirá nosso compromisso em proporcionar experiências excepcionais para nossos clientes e seus jogadores.

Vocês participaram de vários eventos este ano. Quais foram as perguntas mais frequentes que receberam em seus estandes?

As perguntas mais frequentes sempre foram sobre nossos produtos e padrões de conformidade. Alguns visitantes se interessaram pela variedade dos nossos jogos e os diferenciais que nos destacam. Aguardamos novas perguntas e esperamos interagir com todos na SiGMA Europe!

A tecnologia na indústria de jogos está avançando rapidamente, com novos recursos, gráficos melhorados e jogabilidade mais dinâmica. Como a SA Gaming se mantém na vanguarda e acompanha essas mudanças?

Para nos mantermos na vanguarda dos avanços tecnológicos, nossa equipe dedicada de engenheiros e designers está constantemente explorando novas tendências e tecnologias. Através de pesquisa e desenvolvimento contínuos, permanecemos à frente do mercado e criamos experiências de jogo revolucionárias.

Também trabalhamos ativamente com operadores, que estão em contato direto com os jogadores. Eles coletam feedback dos jogadores, essencial para criar produtos e serviços melhores.

O feedback dos nossos usuários desempenha um papel crucial em nosso processo de desenvolvimento, pois incorporamos ativamente suas sugestões em nossos produtos.

No início deste ano, a SA Gaming obteve uma licença de jogo do Curaçao Gaming Control Board. O que isso significa para a empresa e quais oportunidades isso traz?

Obter a nova licença é um marco significativo para nossa empresa, reconhecendo nosso compromisso com altos padrões de conformidade e qualidade. Esta licença não apenas tranquiliza nossos clientes sobre a integridade de nossos produtos, mas também abre oportunidades empolgantes em novos mercados.

Com esse reconhecimento, podemos expandir nosso alcance e atrair um público mais amplo, aumentando nossa competitividade. Além disso, permite que exploremos parcerias e colaborações que antes não eram acessíveis, abrindo caminho para soluções inovadoras e ofertas personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de diferentes mercados.

Vocês anunciaram vários acordos este ano. Como avaliam as conquistas até agora e quais objetivos têm para o restante do ano?

Nossas parcerias recentes foram altamente bem-sucedidas, pois incluem parceiros dos nossos mercados-alvo. Elas facilitaram nossa entrada em novos mercados, permitindo-nos conectar com um público mais amplo de jogadores. Essa expansão não só ampliou nosso alcance, mas também nos permitiu compreender melhor as preferências de diferentes jogadores. Recebemos feedback positivo sobre nossos esforços colaborativos, que aprimoraram nossas ofertas de produtos e nossa presença no mercado.

Olhando para o futuro, planejamos lançar novos títulos, com a expectativa de engajar esses novos jogadores, ao mesmo tempo em que atendemos nosso público fiel. Nossos objetivos incluem consolidar essas novas parcerias e garantir que ofereçamos experiências de jogo excepcionais que ressoem com todos os jogadores ao longo do resto do ano.

Veja também: SA Gaming: “Sem dúvida, a América Latina é um dos mercados que mais cresce no mundo”