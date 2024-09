Operadora Betsul amplia oferta de jogos de cassino com parceria com a Booming Games

Empresa brasileira de jogos de azar passará a oferecer jogos como Ronaldinho Spins.

A operadora brasileira de apostas esportivas Betsul fechou uma parceria com a desenvolvedora de jogos de cassino online Booming Games. Com o acordo, a plataforma de iGaming vai aumentar o portfólio de jogos que passa a oferecer ao público do Brasil. Os usuários terão acesso a iGames de sucesso como Ronaldinho Spins, Burning Classics, TNT Bonanza e Cash Pig.

“Estamos empolgados com essa parceria e confiantes de que este momento representa o começo de um projeto promissor. Como uma das principais plataformas de cassino online no país, nosso compromisso é proporcionar os melhores jogos e conteúdos para nossos usuários, e a Booming Games desempenhará um papel crucial nessa trajetória com games inovadores e de alta qualidade”, declarou a gerente de cassino da Betsul, Pamela Santos.

Operadora de apostas já disponibiliza mais de 2.200 jogos de cassino online, incluindo slots, crash games, videobingos e jogos de mesa. Recentemente, a Betsul anunciou a fusão com a Infinitybet, com o objetivo de dividir os custos da regularização e ampliar a participação das companhias em outras regiões do Brasil.

