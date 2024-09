Começa votação do Prêmio Reclame Aqui 2024 com empresas de iGaming indicadas

Entre as categorias, há premiação para casas de apostas, loterias e fantasy game.

Começou neste domingo (1º), a votação do Prêmio Reclame Aqui 2024, premiação que seleciona as empresas que melhor atendem às reclamações de clientes. Os vencedores de suas modalidades são escolhidos com ajuda do voto popular. Para serem indicadas, são levadas em conta as companhias que respondem satisfatoriamente às demandas dos usuários no site Reclame Aqui.

Entre as categorias do prêmio, há modalidades para empresas de iGaming, há exemplo de “Apostas Esportivas“, “Apostas Esportivas – Grandes Operações“, “Fantasy Game” e “Sorteios e Loterias“.

Na categoria Fantasy Game, os indicados são o Cartola FC e o Rei do Pitaco. Os nomeados de Sorteios e Loterias são a Liderança Capitalização (Tele Sena) e Sorte Online. Os que concorrem em Casas de Apostas são a b2xbet, Betmotion, BR4, Mr. Jack.bet, Pagbet e PlayBonds.com. Já em Casas de Apostas – Grandes Operações, disputam a Aposta Ganha, Betano, Betpix365, Betsul, Esportes da Sorte, Onabet, EstrelaBet, F12.bet, Reals e VaideBet.

No total, são 1948 empresas indicadas em 327 categorias. Esta é a 14ª edição do Prêmio Reclame Aqui e os interessados em votar podem indicar seus favoritos no site do certame até 31 de outubro. O evento de entregas dos laureados está prevista para o dia 10 de dezembro.

