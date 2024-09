Oddsgate destaca sucesso na gestão de dados para grandes operações de iGaming

Oddsgate atua na indústria de iGaming com a oferta de uma plataforma SaaS completa.

Empresa compartilha vários insights relacionados à sua estratégia.

Artigo de opinião.- A Oddsgate demonstrou a relevância de um planejamento bem estruturado por meio do seu projeto de expansão. Agora, a empresa mostra outra faceta da execução deste planejamento: a gestão eficiente de dados. Através deste ponto, a empresa tem conseguido minimizar falhas, riscos e prejuízos nas grandes operações que atende.

Uma arquitetura de dados bem estruturada é indispensável para sustentar operações de grande porte, como as que são conduzidas pela Oddsgate. A empresa tem direcionado esforços estratégicos e recursos significativos de sua equipe técnica para assegurar uma gestão de dados eficaz. A ampla expertise de seu time no mercado permite que a Oddsgate enfrente desafios complexos de forma ágil e eficiente, reafirmando sua capacidade de adaptação e inovação contínua.

A combinação de tecnologia avançada com uma gestão estratégica sólida posiciona a empresa como um parceiro confiável; oferecendo um diferencial-chave: uma consultoria de negócios especializada que potencializa o sucesso operacional de seus clientes. Entre os aspectos mais críticos nas grandes operações, destaca-se o controle do alto volume de acessos e a necessidade de revisões contínuas para garantir uma experiência de usuário de excelência, mesmo durante períodos de tráfego intenso.

Atentos à usabilidade no mobile, a Oddsgate entende que o sucesso em apostas depende de um front-end intuitivo, amigável e fácil de utilizar, aliado a um sistema back-end altamente funcional.

E por isso aponta que a estrutura da sua plataforma foi desenvolvida para tornar o ambiente de apostas mais conveniente, instintivo e agradável. Com jogos, sistema de pagamentos e afiliados integrados, a plataforma oferece uma interface visualmente atraente, que carrega rapidamente e mantém o interesse dos usuários.

No back-end, organizam-se funções críticas, como o processamento de grandes volumes de dados, incluindo estatísticas de jogadores e desempenho de equipes, coletados de fontes esportivas online.

A capacidade de fornecer atualizações em tempo real permite que os jogadores façam apostas com base nas informações mais recentes enquanto a infraestrutura robusta garante a estabilidade, mesmo diante de cenários de alta imprevisibilidade no tráfego de dados – uma das principais causas de quedas em plataformas.

Desafios de tráfego inesperado e escalabilidade

Tiago Almeida, CEO da Oddsgate, aborda a importância de se estar preparado para o inesperado: “Muitas vezes, influenciadores e afiliados não iniciam suas campanhas no horário previsto, o que gera tráfego inesperado. Por exemplo, uma ação que deveria gerar 10 mil acessos em um dia pode ocorrer no dia seguinte, quando não se estava à espera. Além disso, campanhas de CRM podem gerar tráfego em horários fora do planejado.”

Ele complementa: “Esse aumento de requisições pode ocorrer a qualquer hora, exigindo uma infraestrutura elástica, que se expanda conforme a demanda. No entanto, garantir isso é desafiador devido à latência, especialmente quando os servidores estão localizados longe dos usuários finais, como fora do Brasil. A latência, quando multiplicada por milhares de usuários simultâneos, pode gerar uma sobrecarga no sistema. A solução ideal é uma arquitetura de dados autoescalável, que previne problemas antes que o suporte precise intervir. E é nisto que trabalhamos.”

Crescimento contínuo e resultados sólidos

A Oddsgate se mantém confiante em seus números, e o CEO reforça a capacidade de crescimento contínuo da empresa: “Em grandes operações, garantimos que o sistema permaneça íntegro, oferecendo gateways de pagamento seguros, proteção às contas dos usuários e segurança aos dados financeiros. Os números comprovam nossa capacidade de atendimento.”

Em um relatório recente, a empresa destacou os principais resultados de agosto:

• Volume máximo de negócios mensal entre parceiros superior a 1,3 bilhões de euros;

• Mais de 5 bilhões de apostas processadas em um único mês;

• 2,3 milhões de jogadores ativos, mantendo a estabilidade da infraestrutura sem latência;

• Mais de 24 milhões de depósitos e 6 milhões de retiradas processadas;

• Tempo de operação dos sites dos parceiros e da camada de integração de jogos atingindo 99,99%.

Com esses resultados, a Oddsgate demonstra estar preparada para assumir novas operações robustas e complexas, consolidando sua posição de liderança no mercado e expandindo para novos territórios que exigem ainda mais atenção à gestão de dados e à eficiência operacional.