Oddsgate apoia avanço regulatório e fortalece parcerias no mercado brasileiro de apostas

A empresa acredita que a regulação no Brasil representa uma oportunidade para fortalecer o mercado.

Comunicado de imprensa.- As regulamentações brasileiras para casas de apostas estão avançando, com o início oficial dos processos de licenciamento que permitirão a operação legal dessas empresas no país. A Oddsgate, sempre atenta às mudanças no cenário regulatório, permanece ao lado de seus parceiros, especialmente aqueles que já se posicionam na vanguarda desse novo contexto.

Óscar Madureira, Chief Legal Office (CLO) da Oddsgate reforça esta postura e compromisso da empresa que atua no desenvolvimento e comercialização de software para plataformas de cassinos e apostas esportivas online: “É com grande entusiasmo que anunciamos que a Oddsgate acolhe de forma muito positiva as novas regulamentações do setor no Brasil. Nós estamos preparados para trabalhar em estreita colaboração com as autoridades regulatórias, os operadores locais e outras partes interessadas para garantir que a nossa plataforma continue a estar em conformidade com todas as exigências legais e regulatórias, enquanto oferece um serviço de excelência aos nossos clientes.”

Tratando rigorosamente de todas as exigências regulatórias, a empresa visa liderar pelo exemplo, oferecendo suporte contínuo e se posicionando como um porto seguro para os seus parceiros que navegam pelos complexos caminhos da regulamentação, garantindo que todos os passos sejam dados dentro da legalidade.

Com uma postura que valoriza a integridade, proteção de dados e certificações atualizadas, a Oddsgate orgulha-se de incentivar e parabeniza os que estão na linha de frente da regulamentação brasileira, em especial clientes e parceiros.

A equipe recentemente celebrou a obtenção de uma nova certificação GLI-33 e agora comemora a lista crescente de casas de apostas que já deram início ao processo de regulamentação no Brasil, enfatizando a importância de que outras empresas sigam este mesmo caminho. Madureira acrescenta, “Acreditamos que o movimento regulatório no Brasil representa uma oportunidade única para fortalecer o mercado, proporcionando uma experiência segura e justa para todos os utilizadores.”

Desde dezembro de 2023, quando a Lei 14.790/23 foi sancionada no Brasil, algumas empresas de iGaming e apostas esportivas começaram a se movimentar para obter as permissões necessárias para operar no país. No entanto, neste mês de agosto, com o encerramento do prazo de solicitação da licença é que vieram à tona as empresas candidatas a operarem legalmente – sob avaliação do cumprimento dos critérios estabelecidos.

As primeiras permissões estão previstas para janeiro de 2025, como parte dos esforços do governo para regularizar o setor, garantindo transparência e segurança sob as novas normas do Ministério da Fazenda.

O benefício dessa regularização é para todos, conforme Óscar Madureira aponta: “Estamos confiantes de que a regulamentação trará não apenas benefícios significativos para a indústria, mas também contribuirá para a criação de um ambiente mais transparente e seguro para os consumidores brasileiros. Além disso, essa evolução regulamentar permitirá que empresas como a nossa possam investir com ainda mais confiança no Brasil, criando empregos e promovendo o crescimento econômico.”

Como em qualquer processo de licenciamento e certificação, a legislação brasileira impõe critérios rigorosos. As casas de apostas devem atender a requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade, qualificação econômico-financeira e técnica, além de realizar o pagamento de uma taxa de R$30 milhões, com validade de cinco anos.

A Oddsgate levanta a bandeira das oportunidades, como coloca o CLO: “Estamos ansiosos para explorar as novas oportunidades que o mercado brasileiro apresenta e continuar a contribuir para o desenvolvimento de um setor de apostas online responsável e sustentável no país.”

Sobre a Oddsgate:

Oddsgate é lider na indústria de iGaming, com a oferta de uma plataforma SaaS completa. Garante integração eficiente e desenvolvimento do zero em até 30 dias. Comprometida com a qualidade, tem uma filosofia voltada para o cliente, com atuação mundial e as melhores soluções do mercado em Sportsbook, Cassino, CRM, sistemas de pagamento e de afiliados.