Oddsgate confirma participação como patrocinadora no SBC Summit Lisboa 2024

Empresa também está na lista de candidatos aos prêmios SBC 2024 nas categorias Empregador do ano e Inovação em Mobile.

Comunicado de imprensa.- A Oddsgate, referência em plataforma B2B no mercado de iGaming, anunciou sua participação como patrocinadora na próxima edição do SBC Summit, que ocorrerá de 24 a 26 de setembro de 2024, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e MEO Arena.

Cientes da relevância do evento e da importância de manter uma conexão forte com os seus parceiros, a empresa irá contar com a sua equipe em peso no evento, nesta edição que tem um sabor especial de casa, visto que o evento se dará em Lisboa, cidade onde está localizada sua sede. Dessa forma, a Oddsgate busca garantir que todos os interessados possam conhecer suas soluções de perto, permitindo que os visitantes explorem as funcionalidades de sua plataforma e discutam estratégias que podem impulsionar o sucesso no mercado de iGaming.

Com uma campanha focada no futuro, a Oddsgate afirma estar prepara para receber a todos de braços abertos. No Stand localizado no Hall 01, corredor A445, a empresa promete oferecer experiências diferenciadas aos visitantes, refletindo seu compromisso com a inovação e excelência.

Para deixar a participação da empresa ainda mais especial, a Oddsgate foi indicada na seleta lista de candidatos aos prêmios SBC 2024, em duas categorias: Empregador do ano e Inovação em Mobile, resultados que serão anunciados no final do evento.

Esta edição do SBC Summit também marcará a primeira participação de Tiago Almeida como novo CEO da Oddsgate, que vê o evento como uma oportunidade de reforçar sua visão para o futuro da empresa. Almeida será palestrante no painel “Navegando pela Gestão Empresarial no Brasil: Realidades Pré e Pós-Regulamentação”, que acontecerá no dia 26 de setembro na Global Leadership Conference Room 1.

Além dele, Mickael Shahinyan, cofundador da Oddsgate também estará presente em um painel, que será realizado no dia 24 de setembro, nesta mesma sala (Global Leadership – Conference Room 1), denominado “Os Líderes do Amanhã: o talento, a tecnologia e as tendências da próxima década”.

A escolha dos temas dos painéis reflete os objetivos estratégicos da Oddsgate de garantir que sua tecnologia esteja à frente do mercado, além de estar alinhada com os requisitos de conformidade e integração de seus operadores no Brasil.

“Nosso foco está em duas áreas principais: a expansão da Oddsgate – com ênfase na América Latina – e a segurança e integridade operacional. Recentemente, alcançamos a certificação GLI-33, e isso reforça ainda mais nossa dedicação a esses pilares essenciais, especialmente em mercados estratégicos como o Brasil”, destaca Tiago Almeida, que possui uma vasta experiência de mercado.

O CEO também enfatizou a importância de eventos como o SBC Summit para gerar oportunidades e fomentar a inovação. “É crucial estar à frente das tendências e inovações do setor. Nosso objetivo é sempre entregar o melhor aos nossos clientes. Esses eventos nos proporcionam insights valiosos. Estamos ansiosos pelas discussões de alta qualidade que certamente surgirão, especialmente com a presença de pessoas de diferentes departamentos e pontos de vista da nossa empresa que lá estarão.”