Oddsgate anuncia Tiago Almeida como novo CEO

Tiago traz para a Oddsgate sua experiência em desenvolvimento de produtos, mercados regulamentados e liderança de equipe.

Comunicado de imprensa.- A Oddsgate anunciou a nomeação de Tiago Almeida como seu novo CEO, onde assume a liderança de uma equipe de mais de 60 colaboradores em um momento crucial para a empresa, que está focada na expansão e consolidação de suas operações em novos mercados.

Segundo a empresa, a nomeação de Tiago Almeida entrou em vigor imediatamente após a apresentação de um novo plano estratégico durante um evento interno realizado no dia 9 de agosto. A recepção foi extremamente positiva, com os colaboradores demonstrando confiança nas habilidades de Tiago para liderar a empresa em um novo ciclo de crescimento e sucesso.

Expansão internacional e fortalecimento no Brasil

O plano estratégico visa expandir a presença da Oddsgate em mercados emergentes como África, Ásia e América Latina (Latam—Hispanoamérica) e fortalecer ainda mais suas operações no Brasil, principalmente em segmentos que avançam em direção à regularização.

Os pilares deste plano incluem o crescimento orgânico e aquisições estratégicas, o desenvolvimento contínuo do capital humano – sempre muito valorizado pela empresa – a inovação tecnológica e um sólido compromisso com o impacto positivo, a responsabilidade social e a integridade.

Portanto, é um movimento para manter um caminho e compromisso que vem sendo trilhado desde o início. Propósitos bem definidos o orientam e possui excelente potencial de geração de valor para todos os seus stakeholders.

Veja também: Oddsgate apoia avanço regulatório e fortalece parcerias no mercado brasileiro de apostas

O momento também foi oportuno para apresentar, ouvir e reforçar o papel de outros grandes nomes na gestão da empresa da Plataforma B2B:

• Pedro de Matos – Diretor Financeiro (CFO)

• Gabi Pitileac – Diretora Comercial (CCO)

• Óscar Madureira – Diretor Jurídico (CLO)

• Lusia Barseghyan – Diretora de Operações (COO)

• Wagner Fernandes – Diretor de Marketing (CMO)

• Nuno Jerónimo – Diretor Geral

Segundo a empresa, esses líderes foram escolhidos com base na confiança e experiência de navegação no mercado, no profundo conhecimento do grupo e de seus clientes e na visão estratégica do negócio.

18 anos de experiência em iGaming

Tiago Almeida iniciou sua carreira na indústria de jogos em 2006. Em 2010, conectou-se localmente com operadoras sul-americanas e viu uma grande oportunidade. Com as condições e o suporte certos, ele acreditava que o Brasil poderia ser um dos maiores mercados de iGaming do mundo.

Ao se mudar para o país, adquiriu vasta experiência em diversas plataformas e seus desafios, proporcionando um aprendizado inestimável. Fundou e liderou uma empresa do setor, atuando como CEO de 2017 a 2020. Nesse período, desempenhou papel crucial no desenvolvimento da plataforma da empresa e no crescimento do mercado brasileiro.

Ao mesmo tempo, Tiago fundou uma empresa especializada em serviços de licenciamento para operadoras de jogos que buscam explorar oportunidades na América Latina. Rapidamente se estabeleceu como uma das autoridades líderes em mercados regulamentados, compliance e processos regulatórios, tanto em ambientes B2B como B2C. Sob sua liderança, esta empresa prosperou no crescente mercado brasileiro, com Tiago prestando consultoria estratégica para grandes players como Esportes da Sorte, Pixbet, Galerabet e F12.BET, entre outros.

Agora, Tiago traz para a Oddsgate o seu vasto conhecimento em desenvolvimento de produtos, mercados regulamentados e compliance, relacionamento com clientes, liderança de equipes e dinâmica de mercado, que acumulou ao longo de anos de experiência diversificada.

Um novo desafio

“Estou muito animado por abraçar este desafio significativo em minha carreira e ansioso por contribuir para esta nova e emocionante fase estratégica na Oddsgate. Nosso objetivo é nos tornarmos o principal colaborador de tecnologia global para operadores de apostas e jogos de elite. Estamos empenhados em oferecer uma experiência de apostas e jogos mais segura, fascinante e prazerosa em mercados regulamentados, uma experiência que promoverá práticas industriais responsáveis, garantindo assim a sustentabilidade. É por isso que tenho orgulho de assumir a função de CEO da Oddsgate. Assumir esta nova posição na Oddsgate não é apenas uma honra, mas também uma oportunidade emocionante.”, declarou Tiago.

Ele acrescenta: “Juntamente com nossa talentosa equipe, estou empenhado em estabelecer novos padrões no setor de iGaming. Comprometo-me a funcionar sem problemas, mantendo ao mesmo tempo níveis intransigentes de adesão regulamentar e apoio aos parceiros. Estou entusiasmado em trabalhar com a equipe habilidosa da Oddsgate e nossos parceiros globais.”