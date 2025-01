Oddsgate conquista a certificação de Great Place To Work pelo segundo ano consecutivo

Certificado avalia padrões elevados de gestão e cultura empresarial por meio da opinião dos colaboradores.

Comunicado de imprensa.- A Oddsgate inicia o ano de 2025 celebrando uma conquista de grande relevância e, pela segunda vez consecutiva, recebe a certificação de Great Place to Work em Portugal.

A certificação Great Place to Work avalia padrões elevados de gestão e cultura empresarial por meio das opiniões e percepções dos próprios colaboradores. Aspectos como igualdade, colaboração, equidade, comunicação, respeito, apoio entre equipes, conforto no ambiente de trabalho, liderança, responsabilidade social, oportunidades de carreira e desenvolvimento interno são analisados para classificar as melhores empresas para se trabalhar.

Em sua primeira participação, em 2024, a Oddsgate surpreendeu ao conquistar não apenas a certificação GPTW, mas também o segundo lugar no ranking de Best Workplaces em Portugal. Além disso, destacou-se em um setor tão competitivo quanto o de TI (Tecnologia da Informação), também alcançando o segundo lugar.

Ao participar novamente do processo, a Oddsgate manteve seu foco principal: identificar oportunidades de melhoria. Nuno Jerónimo, Diretor-Geral da empresa, destaca a importância desse compromisso.

“Desde a primeira participação neste processo, nosso objetivo tem sido claro e consistente: identificar áreas de melhoria e crescimento. Essa certificação, juntamente com os respectivos apontamentos, funciona como um guia valioso, repleto de oportunidades de evolução, reforçando nosso compromisso em criar um ambiente harmonioso, saudável e alinhado com as necessidades de todos.”

O reconhecimento em 2025 reafirma o sucesso da Oddsgate em manter altos padrões de qualidade no ambiente de trabalho. Como explica Nuno.

“Os resultados obtidos são muito satisfatórios, pois permitem concluir que a empresa manteve, em geral, os resultados alcançados durante a primeira certificação. Isso confirma o que vivenciamos no dia a dia: somos, de fato, um excelente lugar para trabalhar. Nosso objetivo é continuar promovendo um ambiente de trabalho inspirador e acolhedor, onde os colaboradores são incentivados a participar ativamente dessa construção, algo que só se alcança com compromisso, dedicação e empenho em criar condições para o bem-estar de todos.”

A Oddsgate continua aberta à evolução e ao aprendizado diário, utilizando as contribuições de todos os colaboradores como ferramentas para criar condições para a melhoria contínua.

Não é demais reforçar que a empresa expressa sua profunda gratidão a todos que, com dedicação e empenho, ajudam a construir, diariamente, um local de trabalho excepcional.