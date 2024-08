TaDa Gaming lança nova série Dark Reels™ com o lançamento de estreia Nightfall Hunting

Jogo conta com animação cinematográfica em 3D com cinco rolos, 3-4-4-4-3 linhas e 30 linhas de pagamento.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming está introduzindo um novo estilo de jogo com o mais recente lançamento, Nightfall Hunting. Este primeiro jogo da série DARKREEL™ desafia os jogadores a entrarem em um mundo de escuridão. Com a ajuda do Caçador de Mortos-Vivos, procure por Scatters, Giros Grátis, Wilds em Movimento com Multiplicadores e o símbolo exclusivo ExMATCH™.

Repleto de recursos e bônus, Nightfall Hunting oferece uma impressionante animação cinematográfica em 3D com cinco rolos, 3-4-4-4-3 linhas e 30 linhas de pagamento. Aceite o desafio de equilibrar o bem e o mal ao ativar o Eclipse ou o Horror Eclipse. Encontre os símbolos ExMATCH™ e receba recompensas justas com até 10.000 vezes o valor da aposta máxima.

A ação começa à meia-noite na vila assombrada, onde uma figura solitária guarda os rolos. Este é o fortemente armado Caçador de Mortos-Vivos, que ajudará os jogadores a controlar o jogo e as vitórias neste lançamento de volatilidade média-alta. A cada recurso ativado, o Caçador de Mortos-Vivos ganha vida, brandindo sua espada e disparando suas pistolas, pronto para derrotar os monstros e compartilhar as recompensas.

Os símbolos de maior pagamento incluem o Baú do Tesouro, o Emblema Mágico – que o Caçador também usa em seu casaco para indicar suas boas intenções, o Livro e a Cruz, o Martelo e a Estaca, e a Poção Mágica. Os símbolos de menor pagamento são os Reais.

Sempre que um recurso é ativado, a Caçada começa. Os Wilds em Movimento de Lobisomem, Vampiro e Monstro Alienígena aparecerão apenas nos rolos dois, três e quatro. Cada giro moverá o Wild para cobrir o rolo e aumentará o ganho em 1x a cada movimento. Os multiplicadores podem subir até 12x o ganho inicial. Múltiplos multiplicadores de Wilds são somados para fornecer um multiplicador total de Wild.

Os Wilds também substituem todos os outros símbolos, exceto o Scatter de Espada Cruzada e Pistola e o símbolo de Sino ExMATCH™.

Nightfall Hunting utiliza a inovação característica da TaDa de ativar recursos dentro de recursos para maximizar a jogabilidade imersiva e o potencial de ganhos. Mantendo os jogadores em alerta constante, os desafios e recompensas tanto no jogo base quanto nas rodadas de bônus estão disponíveis para serem conquistados.

No jogo base, três Scatters ativam o recurso Eclipse com SEIS Giros Grátis, onde um Wild de Multiplicador em Movimento, no mínimo, aparecerá a cada giro. O símbolo de sino ExMATCH™ só pode aparecer nos rolos um e cinco. Cada vez que aparece no recurso de Giros Grátis Eclipse, ele concede um giro grátis extra.

Aterrissar dois símbolos ExMATCH™ em um único giro atualizará o recurso Eclipse para o recurso de Giros Grátis Horror Eclipse. Todos os símbolos de menor pagamento nos três rolos centrais são convertidos em símbolos Wild, e dois ou mais giros grátis são concedidos à medida que os símbolos ExMATCH™ se fixam no lugar, reativando o recurso Horror a cada giro.

Tanto no jogo base quanto nos bônus, os símbolos de menor pagamento nos três rolos centrais se converterão em Wilds de Multiplicador em Movimento quando o símbolo ExMATCH™ aparecer, e pelo menos um Wild Morto-Vivo aparecerá a cada giro.

Para aumentar as chances dos jogadores de caçada bem-sucedida, o recurso Horror Eclipse pode ser ativado ao aterrar dois símbolos ExMATCH™ e três Scatters no jogo base, o que concede OITO giros grátis; ou ao aterrar dois símbolos ExMATCH™ no jogo Eclipse Six Free Spins.

Além disso, regras e dicas de sucesso estão disponíveis na seção de tabela de pagamento e em um menu suspenso na tela durante o jogo. Nightfall Hunting está disponível em até 20 idiomas e 100 moedas, oferecendo um potencial de ganho emocionante em um caça-níqueis sobrenatural espetacular.

Como o primeiro lançamento da série DARKREEL™, Nightfall Hunting também apresenta aos jogadores um estilo mais novo de gráficos da TaDa Gaming, visto pela primeira vez no lançamento de março de 2024, King Arthur. Com lançamento previsto para 28 de agosto de 2024, este é o encontro à meia-noite entre o bem e o mal que nenhum jogador deve perder.

Sean Liu, Chefe de Gestão de Produto da TaDa Gaming, disse: “Ao oferecer inovação e criatividade, garantimos que nosso portfólio seja acessível e relevante para todos os perfis de jogadores. Nightfall Hunting é um desafio de jogo inspirado no cinema que os jogadores vão querer continuar jogando até o fim. Estamos entusiasmados com este primeiro lançamento de nossa nova série DARKREEL™ e acreditamos que os jogadores também ficarão.”

A TaDa Gaming atualmente lança até quatro jogos por mês, juntando-se ao seu portfólio diversificado e em constante crescimento. Conhecida especialmente por seus jogos de pesca e tiro que mudam o setor, a TaDa Gaming tem orgulho de estar impulsionando a inovação no cenário iGaming.