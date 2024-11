Novo jogo da Play’n GO, Sobek’s Godly Spins traz o brilho de Las Vegas para os deuses egípcios

O slot combina a mitologia egípcia com a emoção do cassino.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO convida os jogadores a embarcar no Sobek’s Godly Spins, um slot 5×3 situado em um luxuoso cassino cheio de divindades – onde deuses como Sobek, Rá e Anúbis competem pelos holofotes.

Com um recurso exclusivo de Nested Free Spins, esta aventura mitológica se mistura com Las Vegas, a tornando diferente de qualquer outra. Em Sobek’s Godly Spins – os jogadores são transportados para um reino onde os antigos deuses egípcios desfrutam da emoção do cassino, cada um com seu próprio toque de glamour divino.

Sobek, o feroz Deus crocodilo, preside o emocionante recurso Eclipse Spins, que libera seus Nested Free Spins para recompensas em camadas. Rá, o Deus Sol, e Anúbis, o Deus da Noite, cada um adiciona sua aura distinta, garantindo que os giros diurnos e noturnos tragam uma mistura de calor, mistério e emoção.

Sobek’s Godly Spins oferece uma configuração de rolo 5×3 com 30 linhas de pagamento e recursos projetados para manter os jogadores envolvidos e recompensados. A principal atração é a mecânica Nested Free Spins. Durante os giros grátis, acertar dois ou mais Wild Scatters aciona Nested Free Spins adicionais, com até 16 rodadas disponíveis, criando uma chance de recompensas sucessivas. Quando essas rodadas grátis são acionadas, o multiplicador (variando entre x2 e x10) é mantido pelo restante do recurso, o que garante que cada rodada tenha um multiplicador alto, aumento o potencial de ganhos.

A influência de cada Deus é sentida – Rá ilumina os tambores com prosperidade, Anúbis adiciona uma mortalha de mistério aos giros noturnos e o poder de Sobek é totalmente liberado durante os Eclipse Spins, trazendo multiplicadores crescentes e oportunidades de reativação.

Fãs da mitologia egípcia e outros títulos com temática egípcia da Play’n GO, como Ankh of Anubis, Riches of Ra e Dawn of Egypt, encontrarão em Sobek’s Godly Spins um novo capítulo emocionante. Com seu toque inspirado em Las Vegas, este jogo combina elementos mitológicos com recursos exclusivos que trazem uma nova emoção, atraindo tanto novos jogadores quanto fãs experientes da Play’n GO.

Magnus Wallentin, embaixador de jogos da Play’n GO, disse: “Sobek’s Godly Spins é uma adição única à nossa série de mitologia: combinando o charme dos deuses egípcios com a emoção do cassino. Nossa mecânica Nested Free Spins adiciona camadas de emoção, fazendo com que cada giro pareça novo e repleto de possibilidades de recompensa.”

Com seus visuais envolventes, personagens divinos e o emocionante recurso Nested Free Spins, Sobek’s Godly Spins promete uma experiência inesquecível onde deuses e jogadores buscam recompensas celestiais.

