Novo escritório em São Paulo: Betano inaugura nova sede de cerca de 4 mil m²

A Betano é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

A empresa foi uma das primeiras a receber a licença para operar legalmente no Brasil.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Betano inaugurou uma nova sede na cidade de São Paulo (SP). O espaço tem quase 4 mil m². A empresa de iGaming foi uma das primeiras a aparecer na lista do Ministério da Fazenda entre as companhias de jogos de azar autorizadas a operar legalmente no Brasil.

Guilherme Figueiredo, o country manager Brasil da Betano, comentou sobre o novo local. “Hoje tenho o prazer de compartilhar uma grande conquista: a inauguração do novo escritório da Betano, marca da Kaizen Gaming no Brasil. Agradeço a todos que fazem parte dessa jornada incrível – colaboradores, parceiros e toda a comunidade que confia em nosso trabalho. Este é apenas o começo de um novo capítulo cheio de possibilidades”, disse.

“Essas são apenas as primeiras de muitas medidas que tomaremos dentro do novo marco regulatório, o que nos dá a oportunidade de contribuir para a criação de um ambiente ainda mais seguro e transparente. É um marco para nossa indústria que beneficiará a todos os envolvidos. Continuaremos trabalhando com autoridades locais e associações para moldar o futuro da indústria”, complementou Figueiredo.

O country manager aproveitou para falar sobre a legislação do setor que entrou em vigor neste ano. “A regulamentação das apostas esportivas no Brasil chega para trazer melhorias e contribuir para o maior desenvolvimento do mercado. E nós seguimos com uma estratégia global cada vez mais robusta”, afirmou.

Como forma de aumentar a exposição da marca no cenário nacional, a Betano tem o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa como embaixador. A empresa é a detentora dos naming rights do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, as principais competições de organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja também: Saiba quais são as bets licenciadas para operar apostas online no Brasil