Nova parceria: Raquel Freestyle é anunciada como embaixadora da Betfair

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Betfair anunciou, como nova embaixadora, a influenciadora digital e atleta de futebol freestyle Raquel Benetti, mais conhecida como Raquel Freestyle. A paulista foi certificada pelo Guinness World Records como a mulher a passar mais tempo “controlando continuamente uma bola de futebol”, em outras palavras, fazendo embaixadinhas. Ela passou dez horas, 22 minutos e oito segundos sem deixar a bola cair.

Raquel tem 34 anos e já coleciona milhões de fãs nas redes sociais. Entre o conteúdo que produz na Internet, o destaque são os vídeos que tratam sobre o esporte de forma bem-humorada. Suas produções renderam um prêmio no TikTok Awards, na categoria relacionada a esportes.

A influenciadora entra para o time de embaixadores da Betfair, que tem como principais nomes os ex-jogadores de futebol Ronaldo Nazário e Rivaldo, campeões mundiais com a Seleção Brasileira, em 2002. A empresa de apostas esportivas também tem acordos comerciais com o Cruzeiro e o Vasco da Gama.

A Betfair foi uma das 114 plataformas de iGaming que solicitaram a licença federal para operar, de forma regularizada, apostas esportivas e jogos online no Brasil. A empresa protocolou o pedido de autorização no Sistema Geral de Apostas (Sigap) da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Caso a companhia seja aprovadas na avaliação do governo e pagar a outorga, a previsão é que comece o ano de 2025 com o certificado de atuação.

