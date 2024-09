Cruzeiro está perto de anunciar oficialmente a renovação de contrato com a Betfair

Novo contrato entre a operadora e o clube mineiro será válido até o final de 2026.

Minas Gerais.- O Cruzeiro está próximo de anunciar oficialmente a renovação do contrato de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas Betfair. De acordo com a Itatiaia, a divulgação da nova parceria, que deve ser válida até o final de 2026, deve ser feita nos próximos dias a clube.

Segundo o que apurou a Itatiaia, o CEO da Raposa, Alexandre Mattos, afirmou que todos os documentos para a renovação do contrato já estão assinados. A Betfair é patrocinadora do time mineiro desde 2023, ainda na gestão do ex-proprietário da SAF, Ronaldo Nazário, que é embaixador da marca.

Sobre a ampliação do acordo com o clube celeste, o head de Patrocínio da Betfair, Aidan Kilcoyne, comentou: “Nos últimos anos, nossa parceria com o Cruzeiro tem nos permitido promover e apoiar o esporte em diversas frentes numa retomada importante na história do clube, além de trazer os cruzeirenses para mais perto do seu time do coração. Nos orgulhamos muito de tudo que temos construído junto ao clube até agora e estamos entusiasmados com o futuro desta parceria e de mais um capítulo juntos”.

Kilcoyne não chegou a falar os valores do novo contrato, mas comentou as expectativas para as próximas temporadas. “A Betfair está empenhada em seguir contando uma história de sucesso com o Maior de Minas e os torcedores do Cruzeiro podem contar com a Betfair. Temos muitos planos ao lado da Raposa e esperamos agregar ainda mais valor a essa parceria nos próximos anos”, disse.

A operadora de apostas pagava R$ 25 milhões por temporada ao Cruzeiro, mas deve dobrar essa quantia e ainda acrescentar bônus por resultados esportivos, chegando ao maior patrocínio máster da história do clube. Além da Raposa, a Betfair patrocina o Vasco da Gama, com um aporte de cerca de R$ 74 milhões por ano.

