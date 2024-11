Nova nomeação na SPA: Daniele Correia Cardoso assume cargo de coordenadora-geral de monitoramento do jogo responsável

Nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (4).

Brasília.- A advogada Daniele Correia Cardoso foi nomeada para o cargo de coordenadora-geral de monitoramento do jogo responsável da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. A nomeação foi oficializada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (4).

Daniele é formada em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana (BA), sendo pós-graduada em Direito do Estado, com especialização pelo Instituto de Ensino Jurídico e Concursos Públicos JusPodivm.

Daniele Correia Cardoso estava, até recentemente, atuando como coordenadora-geral de gestão de pessoas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Antes disso, ela teve experiência no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Senacon).

Como coordenadora-geral de monitoramento do jogo responsável, Daniele será responsável por implementar e supervisionar as regras e diretrizes da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para o jogo responsável, além de gerenciar as ações de comunicação e marketing do setor de iGaming. Ela também terá a função de fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas na Portaria SPA/MF 1231 relacionadas ao jogo responsável.