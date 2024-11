Nova integração: Grupo Responsa Gamming Brasil se associa à ANJL

A Associação Nacional de Jogos e Loterias tem o objetivo defender os interesses do setor de jogos de azar no país.

Grupo é composto por três casas de apostas: Jogalimpo, Oddfair e Responsa.

O Grupo Responsa Gamming Brasil se tornou membro da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL). O grupo é composto por três casas de apostas esportivas, Jogalimpo, Oddfair e Responsa. A última ainda não foi lançada oficialmente no país, tendo a previsão de passar a operar em fevereiro de 2025. As três companhias de iGaming estão em processo de regulamentação no Ministério da Fazenda.

“Acreditamos que, ao lado da ANJL, podemos garantir a correta implementação de nossas diretrizes, produtos e serviços, além de contribuir ativamente para a promoção do jogo responsável”, declarou o Grupo Responsa Gamming em nota.

“A transparência, ética e responsabilidade não são apenas valores; são obrigações que guiam todas as nossas ações e sustentam nosso propósito principal”, complementou a empresa.

O Grupo Responsa comentou ainda sobre as oportunidades geradas pela regulamentação do setor de jogos online no país. “Estamos entusiasmados com as medidas implementadas até o momento, pois acreditamos que elas são fundamentais para elevar a indústria brasileira de iGaming a um novo patamar no cenário global”, finalizou a companhia.

O presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, comentou sobre a entrada das três marcas de apostas na associação. “A chegada de novos players para atuarem conosco mostra que estamos no caminho certo, representando os operadores sérios do mercado, que estão se submetendo à regulamentação. Essa união de forças é extremamente importante para continuarmos conduzindo e defendendo o mercado diante do poder público e da sociedade civil, demonstrando o comprometimento de todos com o jogo íntegro e responsável”, disse.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias foi criada em 2023 e tem como objetivo defender os interesses do setor de jogos de azar no país, incluindo as operadoras de iGaming, desenvolvedoras de jogos e instituições financeiras que trabalham nessa indústria.

Após o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, falar sobre a ineficácia dos bloqueios aos sites de apostas ilegais no Brasil, a ANJL manifestou apoio à preocupação. Segundo a ANJL, tal cenário pode colocar em risco a regulamentação do mercado brasileiro, e compromete a efetiva separação entre o “joio e o trigo”.

A ANJL afirmou ter tomado conhecimento de que atualmente mais de 2 mil domínios ilegais estão em pleno funcionamento no Brasil, além dos milhares que já foram retirados do ar pela Anatel.

