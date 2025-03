CMSL no CGS Rio 2025: cooperação, jogo responsável e expansão do mercado lotérico

CEO do Consórcio Mineira da Sorte Loterias comenta sobre integração lotérica, Jogo Responsável, expansão no Brasil e outros temas do setor.

Entrevista exclusiva.- O Consórcio Mineira da Sorte Loterias (CMSL) se consolidou como um ator fundamental no setor lotérico brasileiro, impulsionando iniciativas em regulação, segurança e responsabilidade social. Com sua participação no CGS Rio 2025, o CMSL busca fortalecer o diálogo sobre a convivência entre loterias federais e estaduais, os avanços nas certificações de Jogo Responsável e as oportunidades de expansão no Brasil.

Nesta entrevista, Roberto Quattrini, CEO do CMSL, compartilha suas perspectivas sobre esses temas e os desafios que o setor enfrenta.

Quais são as expectativas do CMSL para sua participação no CGS Rio 2025 e quais mensagens-chave deseja transmitir à indústria durante o evento?

Acreditamos que as loterias federais e estaduais devem coexistir e colaborar para combater o jogo ilegal e beneficiar o consumidor final. No CMSL, consideramos que a Caixa deveria abrir sua rede de varejo (casas lotéricas) para fortalecer o crescimento das loterias estaduais, uma vez que a receita gerada é direcionada para programas sociais, como educação, segurança e saúde.

Não faz sentido que a Caixa concorra com as loterias estaduais, pois ambas fazem parte da União. Todas as loterias legais devem se unir no combate ao mercado ilegal e não regulamentado, promovendo um ecossistema transparente e justo.

Com a recente certificação de Nível 2 da WLA em Jogo Responsável, como planejam continuar fortalecendo a segurança e a confiança no setor lotérico brasileiro?

Nosso compromisso com o Jogo Responsável se baseia nos sete princípios fundamentais estabelecidos pela World Lottery Association (WLA). No modelo de Jogo Responsável da WLA (RGF), há quatro níveis de certificação que refletem o grau de implementação desses princípios nas operações diárias de uma loteria.

Alcançar o Nível 2 significa que completamos uma autoavaliação e uma análise de lacunas para identificar quais programas de Jogo Responsável precisam ser implementados. A partir disso, nosso objetivo é avançar para o Nível 3, que envolve o planejamento e a implementação de programas específicos com um cronograma e orçamento definidos.

Os programas de Jogo Responsável incluem áreas essenciais como educação dos jogadores, design dos jogos, controle de publicidade e marketing, monitoramento remoto dos jogos, treinamento de funcionários e varejistas, além do tratamento e encaminhamento de pessoas com problemas relacionados ao jogo. À medida que integramos esses programas às nossas operações diárias, buscamos aprimorar continuamente nossos padrões para garantir um ambiente lotérico mais seguro e confiável para os jogadores brasileiros.

Após se estabelecer em Minas Gerais, vocês estão explorando oportunidades de expansão para outros estados ou novas modalidades de jogos no Brasil?

Sim, atualmente estamos em busca de novas oportunidades de expansão para outros estados do Brasil. Em particular, a IGT e a Scientific Games aguardam a concessão final da loteria do estado de São Paulo para a SAV, enquanto avaliam e buscam outras oportunidades no país.

Ambas as empresas possuem um portfólio extenso e diversificado de jogos, mas a possibilidade de introduzir novas modalidades depende das concessões concedidas por cada estado. Continuaremos explorando opções para expandir nossas operações e fortalecer o setor lotérico regulamentado no Brasil.

