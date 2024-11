Local definido: Florianópolis sediará segunda edição do Mercosul iGaming Summit

Evento será realizado no dia 5 de dezembro, na Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), no Sapiens Parque.

Santa Catarina.- Com Florianópolis (SC) como palco, a segunda edição do Mercosul iGaming Summit (MIS) ocorrerá no dia 5 de dezembro, na Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), no Sapiens Parque. Após o sucesso do primeiro evento em Porto Alegre (RS) no ano passado, a expectativa é ainda maior para este encontro.

Os organizadores esperam reunir lideranças do setor público e privado, executivos de alto nível, operadores e convidados. Os painéis e debates reunirão especialistas do setor para discutir tendências emergentes e influenciar políticas e regulamentações, um ponto especialmente relevante no Brasil. A expectativa é que o evento reúna cerca de 250 participantes.

Entre os confirmados estão Leonardo Baptista, CEO da Pay4Fun; Plínio Lemos Jorge, presidente da ANJL; Leonardo Chaves, country manager da OKTO no Brasil; e José Francisco Manssur, advogado e ex-assessor do Ministério da Fazenda.

Programação do Mercosul iGaming Summit (MIS)

ABERTURA E BOAS-VINDAS (08h45)

Presidente do Conselho do MIS – Eduardo Fernandez

Vice-presidente do MIS – Leandro Pamplona

MANHÃ

(09h00) Jogo Irresponsável: Marketing é o Vilão?

Moderadora : Natalia Nogues

: Natalia Nogues Simone Vicentini – Advogada e ex-assessora do Ministério da Fazenda

Juliana Albuquerque – Vice-presidente executivo do CONAR

Cristiano Heineck Schmitt – Presidente do GT BrasilCON

(10h00) Jogo e o Direito ao Entretenimento: Liberdade e Limites da Atuação do Estado como Protetor do Indivíduo

Moderador : Leandro Pamplona

: Leandro Pamplona Marcus Vinícius – Deputado Estadual e Embaixador do MIS no RS

Cassiano Pereira Junior – Diretor Presidente da Maranhão Parcerias

Filepe Alves Rodrigues – Advogado e fundador da Jogo Positivo

Ingo Wolfgang Sarlet – Advogado, professor da PUC-RS e desembargador aposentado do TJRS

Wesley Cardia – CEO da ASPEN Capital

(11h00) Jogo, Lavagem de Dinheiro e Evasão Fiscal: Mito ou Realidade?

Moderadora : Ana Helena Karnas Hoefel Pamplona

: Ana Helena Karnas Hoefel Pamplona Leonardo Baptista – CEO da Pay4Fun

Leonardo Chaves – Country Manager Brasil na OKTO

Alexandre Wunderlich – Professor de Direito Penal Empresarial e Compliance no IDP em Brasília

Christian Wurst – Delegado da Polícia Federal

ALMOÇO: 12h às 14h

TARDE

(14h00) Desafios na Certificação das Plataformas e Jogos para o Mercado Brasileiro: Burocracia Excessiva ou Falta de Planejamento Operacional

Moderadora : Ellen Sezerino

: Ellen Sezerino Karen Sierra-Hughes – Vice-presidente da GLI para América Latina e Caribe

Renata Henriques – Gerente Sênior da Evolution para o mercado brasileiro

Roberto Quattrini – CEO da Mineira da Sorte Loteria (IGT/SG)

Ricardo Destoale – Diretor de Vendas da Exato Digital

(15h00) Loterias Estaduais X Loterias Municipais: Riscos e Oportunidades em uma Visão Sistêmica

Moderador : Paulo Horn

: Paulo Horn Marcello Correa – Especialista em relações governamentais e ex-diretor jurídico da LOTERJ

Paulo Galli – Diretor-Presidente da SP Parcerias, Município de São Paulo

Roberto Carvalho Brasil Fernandes – Sócio fundador da Brasil Fernandes Advogados e membro do IAB

Fernanda Carla de Oliveira – Diretora da Loteria de Santa Catarina (LOTESC)

(16h00) Conflitos Constitucionais: Qual o Futuro do Jogo no Brasil?

Moderadora : Ana Bárbara Costa Teixeira (SPPA)

: Ana Bárbara Costa Teixeira (SPPA) Hazenclever Lopes Cançado – Presidente da LOTERJ

José Francisco Manssur – Advogado e ex-assessor do Ministério da Fazenda

Amilton Noble – Diretor Executivo da Herbara Distribuidora de Produtos Lotéricos S.A

(17h00) O Papel das Associações na Regulamentação e no Sucesso do Mercado

Moderador : Witoldo Heindrich Júnior (IBJR)

: Witoldo Heindrich Júnior (IBJR) Rafael Marcondes ou Bárbara Teles – ABFS

Fernanda Lima Batistella – IBDJ

Vitória Lopes Goellner – AMIG e Legal Counsel na BET77

Plínio Jorge Lemos – Presidente da ANJL

ENCERRAMENTO: 18h