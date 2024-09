Mercado de loterias: Sorte Online faz atualização da marca visando consolidação

Empresa também está se preparando para a entrada no setor de apostas esportivas.

A Sorte Online, uma empresa de intermediação digital de apostas lotéricas, lançou uma nova interface e promoveu uma reestruturação na marca para comemorar os 21 anos de fundação. Segundo a companhia, o rebranding visa consolidar a companhia no mercado nacional. Além da repaginada no visual, a plataforma incorporou novas funcionalidades, com o objetivo de simplificar e tornar o acesso aos jogos lotéricos mais intuitivo.

O novo logotipo, cores e elementos gráficos, de acordo com a empresa, tem o intuito de representar o momento de mudança da empresa. Uma das principais novidades é o ingresso da empresa no mercado regulamentado de apostas de quota fixa no Brasil, a partir de janeiro de 2025. Para Márcio Malta, CEO da Sorte Online, a renovação da marca acompanha a evolução dos usuários.

“Nossa expectativa é a melhor possível, especialmente porque teremos a oportunidade de continuar a ajudar e construir o mercado brasileiro das apostas. Queremos oferecer mais opções para o nosso apostador, permitindo que ele se divirta em diferentes lugares e modalidades. Estamos muito orgulhosos do caminho que percorremos até aqui”, explica Malta.

Fundada em 2003, a Sorte Online já distribuiu mais de R$ 250 milhões (USD 46 milhões) em prêmios para jogadores de todo o país. Ao longo dos anos em operação, a companhia firmou parcerias com empresas do setor financeiro e do varejo, como PagBank, C6 Bank e BR Mania, para ampliar o acesso da população aos jogos lotéricos.

Uma das ferramentas que mais atrai clientes na atualidade é o uso de inteligência de dados e estatísticas da plataforma para gerar bilhetes com todas combinações possíveis de jogos. Em seu canal online, também é possível acessar dicas, notícias, estatísticas, probabilidades e o resultado das loterias em tempo real.

A Sorte Online é uma das 114 empresas que entraram com o pedido no Sistema Geral de Apostas (Sigap) da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, para obter a licença federal para ofertar, de forma regularizada, apostas esportivas e jogos online no Brasil.

Veja também: Empresas de apostas que não solicitaram autorização serão suspensas no Brasil a partir de outubro