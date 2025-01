Mega-Sena: Sorteio desta quinta-feira pode pagar prêmio de R$ 6 milhões

Sorteio acontece às 20h. Jogadores podem fazer apostas até às 19h do dia da extração.

A Mega-Sena está oferecendo um prêmio de R$ 6 milhões (USD 1 milhão) para quem acertar os seis números do concurso 2822, que será realizado nesta quinta-feira (30). O sorteio ocorrerá às 20h, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube. As apostas podem ser feitas até às 19h do mesmo dia.

No sorteio anterior, realizado na terça-feira (28), ninguém conseguiu acertar as seis dezenas, o que fez o prêmio acumular. Os números sorteados foram: 30, 44, 14, 45, 22 e 33.

Para ganhar o prêmio principal da Mega-Sena, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar quatro ou cinco números.

Aposta simples na Mega-Sena custa R$ 5 (USD 0,85) e pode ser feita nas lotéricas, online ou pelo app Loterias Caixa.