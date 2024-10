Mega Millions: saiba como os brasileiros podem concorrer ao prêmio de R$ 1,6 bilhão da loteria americana

Mesmo longe do país do sorteio, é possível tentar a sorte através de intermediadores lotéricos.

A Mega Millions é uma famosa loteria dos Estados Unidos que costuma premiar os jogadores sortudos com montantes de milhões de dólares, que podem corresponder a bilhões de reais. É o caso do próximo sorteio, previsto para a sexta-feira (1º), que tem prêmio estimado em US$ 281 milhões, que pela conversão seria cerca de R$ 1,6 bilhão.

Além da premiação volumosa, outro atrativo dessa loteria é que pessoas de outros países podem concorrer. Os brasileiros, por exemplo, podem apostar na Mega Millions através de intermediadoras lotéricas, a exemplo dos sites TheLotter e Lottoland, entre outros.

Essas empresas disponibilizam opções de fazer apostas simples, bolões e outras modalidades. Pelas plataformas, é possível preencher os bilhetes virtuais, que são semelhantes às cartelas físicas. Há diversas formas de pagar pelas apostas, incluindo a mais popular delas, o Pix.

Como a legislação dos Estados Unidos permite que estrangeiros resgatem prêmios das loterias do país, os brasileiros também podem requisitar seus prêmios. No caso da TheLotter, os prêmios menores são depositados diretamente na conta dos clientes. No caso dos prêmios maiores, a empresa auxilia o ganhador brasileiro para viajar aos EUA e acompanhará o cliente no resgate dos valores pessoalmente.

