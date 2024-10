Quais empresas apresentaram propostas no leilão da loteria do Estado de São Paulo

Somente duas empresas participaram da apresentação de propostas para operar os serviços lotéricos.

São Paulo.- O leilão dos serviços lotéricos do Estado de São Paulo recebeu propostas de dois grupos: Consórcio Aposta Vencedora, liderado pela SAV Participações, e o Consórcio SP Loterias, comandado pela IGT Global Services, que já opera a loteria no Estado de Minas Gerais. A entrega das propostas foi realizada nesta segunda-feira (28), na sede da B3 em São Paulo,

O contrato de 15 anos prevê investimentos de R$ 333 milhões (US$ 66,6 milhões). Na disputa, ganha quem oferecer o maior valor de outorga inicial, com um mínimo de R$ 260,7 milhões (US$ 52,14 milhões). Além disso, estão previstos pagamentos de outorgas variáveis ao longo da concessão, totalizando cerca de R$ 3,4 bilhões (US$ 680 milhões).

O concessionário da loteria estadual de São Paulo poderá oferecer serviços nas modalidades de prognósticos (específico, esportivo, numérico) e loteria instantânea (como raspadinhas) em ambientes físicos e virtuais. A escolha das modalidades ficará a cargo do vencedor do leilão para a concessão, e todas poderão ser disponibilizadas tanto em locais físicos quanto online dentro do estado.

A empresa vencedora deverá instalar pelo menos 31 pontos de venda dedicados exclusivamente aos produtos da concessão, distribuídos pelas regiões administrativas. Os investimentos incluirão sistemas de gestão e operação das modalidades lotéricas, e serão exigidas certificações internacionais para garantir a segurança e idoneidade do sistema, que deverá ser restrito a maiores de 18 anos.

Os estudos indicam que as loterias estaduais de São Paulo poderão operar tanto fisicamente quanto online, com a possibilidade de instalação de mais de 11 mil pontos de venda, seja em comércios existentes ou em locais dedicados exclusivamente aos serviços lotéricos.

Os estudos técnicos indicam que os pontos de venda estarão distribuídos conforme as regiões administrativas de São Paulo. Com base na instalação de um ponto de venda para cada 2.750 habitantes, estima-se que cerca de 5.500 pontos sejam instalados apenas na capital. A expectativa é que a instalação desses pontos pelo concessionário amplie significativamente o atendimento.

A outorga será composta por uma parte fixa, a ser paga pelo licitante vencedor ao assinar o contrato, e uma parte variável, que será um percentual sobre a receita operacional bruta da concessionária, conforme estipulado no contrato. Os valores arrecadados serão direcionados a programas e ações de assistência social e redução da vulnerabilidade social no Estado de São Paulo.