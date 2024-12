Mais próxima da certificação: Betfair anuncia pagamento da outorga da licença de operação no Brasil

A Betfair Brasil é patrocinadora master do Vasco da Gama e do Cruzeiro.

Além do pagamento da licença, a empresa apresentou outros comprovantes exigidos pelo governo federal.

A operadora de apostas esportivas e jogos online Betfair anunciou que efetuou o pagamento da outorga para obter a licença federal para operar iGaming de forma regularizada no Brasil. Com o pagamento da taxa, no valor de R$ 30 milhões (USD 5 mi), a empresa está mais próxima de receber a certificação. Apenas as companhias com a liberação poderão atuar no país a partir de 1º de janeiro de 2025.

De acordo com a casa de apostas, ela já apresentou ao Ministério da Fazenda outros documentos obrigatórios para ter direito à licença. A Betfair já comprovou experiência técnica, capital social mínimo e sistema de segurança contra fraudes, manipulação de resultados e lavagem de dinheiro.

A empresa ainda divulgou que comprovou conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a disponibilização de canais de atendimento e ouvidoria, a divulgação do jogo responsável e adequação aos sistemas para auditoria e fiscalização do Ministério da Fazenda.

“Este é um momento muito importante para a Betfair. Estamos seguindo rigorosamente cada um dos requisitos necessários e, até agora, temos cumprido todos conforme as exigências estabelecidas para as casas de apostas na obtenção da licença brasileira. É também mais uma demonstração inquestionável do nosso compromisso com o desenvolvimento responsável do setor de apostas online no Brasil”, comentou Kimberly Daly, diretora geral da Betfair International.

“Estamos orgulhosos e entusiasmados em dar mais esse passo na jornada que começou há seis anos, a qual nos permitirá continuar levando aos nossos clientes brasileiros e aos entusiastas do esporte a melhor experiência de entretenimento”, complementou Daly.

A Betfair é membro do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), entidade que representa dezenas de operadoras de iGaming e contribui com propostas para melhoria do mercado de jogos de azar no país.

A operadora de apostas esportivas é patrocinadora master de duas equipe de futebol tradicionais do Brasil, o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Recentemente, a Betfair anunciou a renovação do contrato com o time mineiro até dezembro de 2026.

