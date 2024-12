Em busca da certificação na América Latina em 2025: Brasil vs demais países da região

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, compartilha sua visão sobre a regulação do mercado na LatAm.

Artigo de opinião.- O surgimento de um mercado regulamentado de iGaming no Brasil gerou ondas de entusiasmo em todo o setor. Enquanto o maior país da América Latina se prepara para o lançamento de seus regulamentos oficiais de iGaming em 2025, ainda há uma boa dose de incerteza – especialmente em relação aos requisitos de certificação. Então, será o Brasil a única e melhor forma de entrar no promissor mercado latino-americano?

Enfrentando a complexidade regulatória do Brasil

Na SOFTSWISS, acreditamos que o Brasil oferece uma enorme oportunidade, embora o país tenha uma legislação rígida que exige flexibilidade, adaptabilidade e um profundo entendimento do cenário regulatório. Nosso principal produto, o Game Aggregator, que já conquistou certificações internacionais, é fundamental para esta oportunidade.

A SOFTSWISS está colaborando estreitamente com laboratórios de testes credenciados pelas autoridades brasileiras, como GLI e Gaming Associates, garantindo a conformidade. Estamos confiantes de que a certificação será necessária para a integração com fornecedores e operadores locais, e a nossa perspectiva proativa irá ajudar-nos a começar imediatamente assim que o mercado abrir oficialmente.

Não é apenas o Game Aggregator – os fornecedores de jogos também devem certificar seus jogos, garantindo que cumpram os requisitos específicos do Brasil. Isto inclui análises técnicas para garantir a imparcialidade, segurança e integridade dos sistemas de jogo. O processo de certificação implicará requisitos rigorosos de documentação, incluindo mecânica de jogo, valores RTP (Return to Player), transparência da tabela de pagamentos e procedimentos de teste rigorosos conduzidos por laboratórios de testes credenciados. No entanto, como esses laboratórios operam em diversas regiões, os operadores que passaram em testes semelhantes podem achar o processo de certificação brasileiro semelhante.

Além de todas as dificuldades, o Ministério Público brasileiro tem estado fortemente envolvido nas discussões jurídicas relacionadas ao iGaming. O órgão desafia proativamente as regulamentações de jogos de azar existentes e defende a proteção do consumidor e a integridade do mercado.

Expandindo pela América Latina

Embora o Brasil continue sendo o maior mercado de iGaming na América Latina, as operadoras podem buscar oportunidades de certificação em toda a região. Cada país vizinho tem as suas próprias nuances regulamentares e de certificação, mas partilham um apetite cada vez maior por jogos de azar online.

O Peru, por exemplo, agiu rapidamente para regulamentar o iGaming, com novas regras em vigor desde fevereiro de 2024. O governo exige uma revisão rigorosa de todas as plataformas e softwares de jogos, como no Brasil, para garantir justiça, transparência e proteção ao jogador. Para obter a certificação, os operadores devem passar por análises técnicas detalhadas e cumprir práticas de jogo responsáveis, tornando o Peru um mercado promissor para aqueles que desejam investir no cumprimento desses padrões.

Entretanto, a Argentina e o Chile esforçam-se por regular os seus mercados de jogos online. O panorama regulamentar da Argentina assemelha-se ao dos EUA – permanece fragmentado, com cada província definindo as suas próprias regras. No entanto, isto representa uma oportunidade para os operadores com flexibilidade para se adaptarem às regulamentações locais. O Chile, por outro lado, está em processo de estabelecimento de um quadro regulamentar unificado. Estas diferentes abordagens realçam a necessidade de adaptabilidade e conhecimentos locais ao entrar nestes mercados.

A Colômbia foi pioneira em iGaming na América Latina. Possui um quadro regulatório bem estabelecido, supervisionado pela Coljuegos desde 2016. O país possui um ambiente regulatório estável que prioriza a proteção dos jogadores e a integridade do mercado, tornando-o um mercado atraente para os operadores. O México também apresenta oportunidades significativas, embora o seu ambiente regulamentar seja menos definido, com uma combinação de regras a nível federal e estatal que exigem uma navegação cuidadosa.

O Uruguai e a Bolívia estão gradualmente avançando em direção a regulamentações de jogos de azar online mais estruturadas. O Uruguai está ampliando as suas leis existentes sobre jogos de azar físicos para abranger plataformas online, e a Bolívia está atualmente explorando novas regulamentações para melhorar o seu mercado. Ambos os países oferecem oportunidades para os pioneiros prontos a colaborar com os reguladores e a ajudar a moldar os quadros emergentes.

Escolhendo o caminho certo para o sucesso na América Latina

O mercado latino-americano de iGaming está passando por um empolgante período de transformação. A jornada até a certificação – seja no Brasil, no Peru ou em qualquer outro país da região – pode ser complexa, mas, em última análise, vale a pena o esforço.

Avançando para 2025, a SOFTSWISS não está apenas se preparando para o lançamento no mercado brasileiro, mas também finalizando sua entrada no Peru, um país que promete ser um farol de oportunidades para as operadoras de iGaming. A América Latina está à beira de uma grande revolução no iGaming, portanto, aqueles que desejam estar na vanguarda devem garantir que estão prontos para enfrentar os desafios que estão por vir.

Veja também: SOFTSWISS anuncia integração do seu Agregador de Jackpot ao RedStar Casino