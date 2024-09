Legislação de jogos no Brasil: para se adequar, Caleta Gaming renova contrato com o GLI

Desenvolvedora de jogos quer certificar todo o portfólio.

A desenvolvedora brasileira de jogos de cassino online Caleta Gaming anunciou a renovação do contrato com o Gaming Laboratories International (GLI). A medida tem o objetivo de se adequar à legislação do Brasil. A companhia havia conseguido a certificação de Gestão de Licenças de Jogo do GLI em fevereiro deste ano. No mesmo período, o estúdio também recebeu da Malta Gaming Authority (MGA) a Licença de Fornecimento Crítico B2B para Serviços de Jogos Tipo 1.

De acordo com a empresa, a renovação com o GLI foi motivado pela publicação da Portaria nº 1.207/2024 da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O documento estabelece os requisitos técnicos dos jogos online no Brasil. O objetivo é tornar o portfólio da companhia totalmente certificado para o mercado brasileiro, ficando disponível às operadores que estarão licenciados a partir de 1º de janeiro de 2025.

“Diante do processo de regulamentação em curso no Brasil, essa aliança se torna ainda mais estratégica, assegurando que nossos produtos atendam aos mais elevados padrões de segurança, transparência e conformidade”, comentou Paulo Nova, CTO da Caleta Gaming.

A CEO da desenvolvedora de jogos, Fabíola Jaeger, também comentou a parceria com o GLI: “Através da renovação deste contrato reforçamos o compromisso em oferecer uma experiência de jogo confiável e alinhada às exigências regulatórias, tanto no mercado brasileiro quanto no cenário global”, disse.

“A regulamentação do Brasil está alinhada às melhores práticas da indústria de jogos e fomos o primeiro laboratório autorizado a certificar no país. Nossa parceria com a Caleta nos enche de orgulho em estar junto de um provedor de jogos brasileiro em constante crescimento e evolução. A Caleta sempre demonstrou proatividade no processo regulatório, certificando seus jogos mesmo antes de nosso mercado ter seus próprios requerimentos”, disse Valter Delfraro Jr, executivo de relações governamentais e desenvolvimento de negócios da GLI.

Segundo a empresa brasileira, serão submetidos diversos jogos do portfólio e também o sistema da Caleta de geração de números aleatórios (Random Number Generator – RNG). Após a certificação no Brasil, a Caleta Gaming pretende buscar a adequação à regulamentação de outros países da América Latina, como Peru e Colômbia.

Veja também: Caleta Gaming planeja lançar quatro jogos de cassino em agosto e setembro