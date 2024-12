KickStart: SeuBet será o patrocinador máster de talk show do canal de TV Woohoo

Programa da TV fechada será apresentado pela gamer e influenciadora Letícia Marques.

A gamer e influenciadora Letícia Marques anunciou que vai comandar um talk show, a partir de 11 de dezembro, no canal fechado de televisão Woohoo. O programa KickStart será transmitido semanalmente e terá como patrocinador máster a operadora de apostas esportivas SeuBet.

O programa pretende abordar os bastidores do mundo dos esportes, falar também sobre estilo de vida, games e cultura pop. Entre os primeiros convidados do talk show, estão os influenciadores digitais Brino e Daniel Lessa, que possuem milhões de seguidores nas redes sociais.

Para 2025, a atração já tem confirmados convidados como a jornalista Fernanda Gentil, o ator e apresentador Otaviano Costa e o DJ Mau Mau. Letícia, que tem mais de 500 mil seguidores na internet e é embaixadora do SeuBet, comentou sobre suas expectativas para a atração televisiva.

“O KickStart quer falar com diferentes nichos, com o esporte como um dos principais pilares, porque no Brasil o estilo de vida e o esporte andam juntos, refletindo a essência do nosso povo. Queremos explorar não apenas o impacto cultural, mas também as histórias inspiradoras de atletas e como o esporte influencia a rotina, a saúde e a paixão do brasileiro. Tudo isso com um conteúdo democrático, leve e fácil de digerir. Queremos que ele seja mais que um programa, que seja um ponto de encontro para quem vive e respira essa cultura”, disse Marques.

Fabrício Nunez, head de marketing do SeuBet, também falou sobre a parceria com o talk show. “A ideia é que cada pessoa encontre o seu tipo de conteúdo, ou ‘o seu jogo’. Isso está totalmente alinhado com o nosso reposicionamento, que coloca nossa marca dentro de comunidades genuinamente brasileiras. Nosso objetivo vai além de um talk show com milhões de views, queremos que o programa gere debates relevantes para a cultura, abordando temas diversos e ressoando genuinamente na roda de amigos, no almoço de família ou nas conversas da empresa”, declarou.

“O mercado de videocasts ou talk shows no Brasil pode parecer maduro, mas está apenas começando. Pelo modelo de entrevistas dos principais players ser extremamente saturado, ou seja, mais do mesmo, ainda existe um enorme potencial para crescer fazendo diferente. É exatamente assim que queremos fazer do Kick Start o líder deste segmento”, complementou Nunez.

O SeuBet foi uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

