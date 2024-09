Kate Puteiko, BGaming: “A equipe da BGaming está focada em expandir nossa presença na Espanha e no Brasil”

A diretora de marketing da BGaming, Kate Puteiko, concedeu uma entrevista exclusiva ao Focus Gaming News antes do próximo SBC Summit.

Entrevista exclusiva.- Antes do SBC Summit em Lisboa, a diretora de marketing da BGaming, Kate Puteiko, destacou a preparação da empresa para o evento, os recentes lançamentos de jogos, novas parcerias, tendências de iGaming e os planos da empresa para o restante de 2024.

A BGaming participará do SBC Summit em Lisboa. Como estão se preparando para o evento e quais são suas expectativas?

Começamos a nos preparar para o SBC Summit em Lisboa há cerca de dois meses, focando em cada detalhe para tornar nossa presença memorável. Isso incluiu o desenvolvimento de conceitos, criação de mensagens e design do nosso estande. Um dos destaques emocionantes é uma nova colaboração artística com um artista de rua de Portugal. Essa parceria trará um toque criativo e fresco ao nosso estande, que será o maior da história da BGaming — 117 metros quadrados!

O estande exibirá personagens do nosso jogo de sucesso baseado em dados, Aztec Clusters, todos reinterpretados no estilo único do artista, com elementos de pop art. Estamos muito orgulhosos desse projeto e mal podemos esperar para ver as reações.

Quanto às nossas expectativas, acreditamos que o SBC Summit será um dos maiores e mais empolgantes eventos da indústria de iGaming. Estamos ansiosos para conectar com novos parceiros, coletar insights e ouvir o feedback de nossos colegas sobre nossos produtos e serviços.

Você poderia falar sobre os lançamentos mais recentes da BGaming? Há outros produtos que planejam exibir no evento?

Vou apresentar alguns de nossos lançamentos mais marcantes! O primeiro é o Kraken’s Hunger, nossa estreia no gênero de slots de terror. Este jogo apresenta bobinas adaptáveis, símbolos bônus, giros grátis e uma opção de compra de bônus. Em seguida, temos Street Power, um jogo casual que só oferece vitórias, com três opções de lutadores e visuais em estilo retrô. É uma abordagem dinâmica do clássico gênero de jogos de luta. Por fim, Mine Gems oferece uma nova visão sobre o clássico Campo Minado, combinando multiplicadores progressivos com uma mecânica simples.

Além desses lançamentos, estamos empolgados com um jogo exclusivo com a marca de uma celebridade, que será lançado na Roobet em 25 de setembro e certamente atrairá muita atenção.

Os visitantes também poderão experimentar nossa ferramenta de marketing B-Rush Challenges e terão oportunidades de ganhar prêmios. Estejam prontos para um evento cheio de ação de 24 a 26 de setembro!

A BGaming entrou recentemente no mercado búlgaro em parceria com a operadora Inbet. Como foi a recepção da empresa no país?

A entrada da BGaming no mercado búlgaro, graças à nossa parceria com a Inbet, tem sido positiva até o momento. Os jogadores locais demonstraram grande interesse pelos nossos jogos, especialmente apreciando a combinação de jogabilidade divertida e visuais impressionantes. A forte presença da Inbet no país nos ajudou a conectar com um público amplo, e é empolgante ver nosso conteúdo sendo tão bem recebido.

Também acabamos de assinar uma nova parceria com a Winbet Bulgaria, uma das principais marcas da Europa Oriental e Central, o que expande ainda mais nosso alcance. Estamos confiantes de que mais parcerias virão conforme continuamos a crescer na Bulgária.

A empresa lançou recentemente novas ferramentas promocionais. Qual foi o feedback e quais são as preferências dos clientes?

Uma de nossas mais recentes ferramentas promocionais é o BGaming Drops, que enfatiza a facilidade de uso e inovação. Cada campanha é personalizada para eventos específicos, e os operadores adoram que não exige esforço adicional — os prêmios são creditados automaticamente nas contas dos jogadores, em qualquer moeda. Estamos preparando uma grande campanha de Drops com tema de Oktoberfest, e mal podemos esperar para lançá-la.

Outra ferramenta de destaque é nosso B-Rush Challenges. Essa ferramenta promocional simples, mas eficaz, ajuda os cassinos a engajarem mais jogadores sem precisar de uma configuração complexa ou investimento adicional. É fácil de integrar e os jogadores podem começar a participar imediatamente. O objetivo é atrair novos jogadores, mantê-los engajados e garantir sua fidelidade.

Recentemente, vimos um grande sucesso com essa ferramenta. Por exemplo, o streamer popular na América Latina, Jon Vlogs, realizou um desafio na plataforma JonBet, que atingiu 18 mil espectadores no pico e quase 140 mil apostas. O feedback tem sido muito positivo, e estamos empolgados para ver mais cassinos usando essas ferramentas para aumentar o engajamento.

Quais novas tendências de iGaming devem surgir nos próximos meses?

Prever tendências no iGaming pode ser desafiador, mas alguns pontos-chave provavelmente ganharão destaque nos próximos meses.

Primeiro, as experiências de jogos personalizadas tendem a se tornar ainda mais proeminentes. Os jogadores estão cada vez mais buscando conteúdo adaptado às suas preferências e comportamentos individuais, então é provável que os provedores de jogos foquem mais em criar experiências que ressoem de forma pessoal.

Por fim, as funcionalidades de interação social devem se tornar mais comuns. Provavelmente veremos mais ênfase em chats durante o jogo, opções multiplayer e interações ao vivo que espelham experiências das redes sociais.

Quais são os objetivos da empresa para o restante de 2024?

Para o restante de 2024, a equipe da BGaming está focada em expandir nossa presença na Espanha e no Brasil, além de adicionar novos parceiros nesses mercados.

Também estamos trabalhando para obter certificações para Itália, Dinamarca, Países Baixos e Suécia. Atualmente, estamos processando nossa licença para a Dinamarca e esperamos progredir em breve nessa região.

Estamos empolgados para apresentar nossa nova ferramenta promocional BGaming Loyalty e lançar novos slots e jogos casuais com recursos e mecânicas inovadoras. Alguns desses jogos estão sendo desenvolvidos em colaboração com a Casinolyitcs, então temos títulos emocionantes a caminho!