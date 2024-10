Novo acordo: Kambi Group fecha parceria com Rei do Pitaco

A parceria permitirá que a RDP use o feed de probabilidades da Kambi, enquanto o mercado regulamentado de apostas esportivas no Brasil será lançado em janeiro de 2025.

Comunicado de imprensa. – O Kambi Group fechou um acordo de apostas esportivas de longo prazo com o Rei do Pitaco (RDP), uma operadora líder em esportes de fantasia diários no Brasil, para fornecer seu novo produto de ponta Odds Feed+.

Sob os termos do acordo, a RDP ganhará acesso à extensa biblioteca de odds premium da Kambi por meio de uma única integração de API. O Odds Feed+ da Kambi permite que a RDP selecione um pacote personalizado de esportes e eventos para atender às suas necessidades estratégicas, com odds significativamente fortalecidas pela escala do Turnkey Sportsbook da Kambi.

O contrato de longo prazo substitui o acordo de parceria turnkey anterior da Kambi com a RDP, que expiraria em 2025, enquanto a RDP se prepara para lançar sua casa de apostas voltada para o Brasil no futuro mercado regulamentado.

Veja também: Abios, parte do Kambi Group, faz parceria com a operadora brasileira Rei do Pitaco para fantasy e-soccer

Werner Becher, CEO do Kambi Group, disse: “Esta parceria destaca a crescente posição da Kambi como a casa das soluções premium de apostas esportivas. A Kambi não só oferece o Turnkey Sportsbook líder mundial, mas agora alavanca esta posição única e vantajosa para fornecer uma gama de serviços personalizados inigualáveis. Como tal, estamos muito satisfeitos em fechar esta parceria de longo prazo com a Rei do Pitaco para o nosso poderoso produto Odds Feed+.”

Kiko Augusto, CEO e cofundador do Rei do Pitaco, disse: “O Rei do Pitaco se dedica a proporcionar experiências de entretenimento memoráveis ​​aos nossos clientes e, ao aproveitar o novo produto de feed de probabilidades da Kambi, podemos aprimorar nossa tecnologia interna com probabilidades de alta qualidade do principal fornecedor de apostas esportivas do mundo.”