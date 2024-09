Betnacional lança sua nova identidade visual

Plataforma de apostas online adotou as cores azul e amarelo em seu novo layout.

A casa de apostas online Betnacional apresentou sua nova identidade visual no domingo (15), durante a transmissão do Campeonato Brasileiro na Globo. A empresa agora se destaca com as cores azul e amarelo, em uma ação que visa diferenciar a plataforma das concorrentes, incorporando dois novos elementos além das mudanças visuais.

Conforme matéria do Meio&Mensagem, a nova campanha da Betnacional destaca personalidades que participaram de campanhas anteriores, como Galvão Bueno e Vinicius Jr, e se apresenta como pioneira no setor ao abordar “jogo responsável”. A campanha recente contou com a presença das medalhistas olímpicas Ana Patrícia e Duda, e da judoca Beatriz Souza.

A nova campanha da Betnacional, criada pela agência Lean, será veiculada na televisão, em placas publicitárias durante o Campeonato Brasileiro, em mobiliário urbano e no rádio, além de já estar presente nas redes sociais da marca.

