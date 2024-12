Incentivo ao esporte: operadora Esportes da Sorte patrocina corrida de rua em Recife

A casa de apostas montou um stand especial para os participantes da corrida.

Pernambuco.- Os moradores de Recife (PE) participaram de uma corrida de rua na manhã do domingo (15), no bairro de Boa Viagem. O evento Heineken 0.0 Running Experience começou às 5h30, com largada no Parque Dona Lindu, e contou com três provas diferentes, de 5km, 10km e 15km.

A operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte foi uma das patrocinadoras do evento. Após o fim da prova, todos os corredores receberam medalhas de participação. Os três primeiros colocados foram premiados.

A Esportes da Sorte montou um stand no local da corrida simulando uma linha de chegada. Os corredores puderam tirar fotos com a exibição do tempo de prova que fizeram. A patrocinadora distribuiu copos e kit personalizados. Durante o aquecimento para a corrida, os participantes receberam viseiras e óculos de sol.

“Apoiar mais um evento de corrida e que promove saúde é uma honra enorme. Recife é uma das maiores cidades do Brasil e tem sediado eventos cada vez melhores. O objetivo do Esportes da Sorte é estar presente nessas ocasiões e colaborar diretamente para que as pessoas tenham experiências de qualidade e os participantes possam se conectar com temas como socialização, esporte e entretenimento”, comentou Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

A empresa de iGaming já patrocinou outras competições esportivas do tipo, como a Corrida do Centenário, Corrida do Galo, Corrida dos Morros e a Corrida do Povo.

A Esportes da Sorte lançou uma trilogia de peças publicitárias que ressaltam o jogo responsável. O último dos três vídeos foi exibido pela primeira vez no intervalo do Fantástico, na Rede Globo, no dia 8 de dezembro. Assim como nos vídeos anteriores, a propaganda reforça a importância de jogar com responsabilidade. Foi veiculado o slogan “Apostar é da nossa natureza. Apostar demais é que não é”.

