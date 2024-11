Seminário online sobre iGaming: Weebet promove debate sobre jogo responsável com o presidente da ANJL

Entre os temas previstos para o debate, estão legislação e a sustentabilidade do setor de jogos online.

A plataforma brasileira de soluções em iGaming Weebet vai promover o seminário online “Jogo responsável: um olhar sobre como agir de acordo com as leis”, no dia 9 de dezembro, a partir das 16h. O webinar terá a participação de Plínio Lemos Jorge, o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL).

Lemos Jorge, além de estar à frente da ANJL, é advogado com mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. O webinar tem como temas previstos para debate, a legislação do mercado de apostas e jogos online, as políticas de jogo responsável e a sustentabilidade do setor.

“O jogo responsável é um pilar fundamental para garantir a credibilidade do mercado de iGaming. Orientar operadores a atuarem de forma ética e conforme a lei assegura um desenvolvimento saudável e sustentável do setor”, comentou o CEO do Weebet, Lenildo Nogueira.

Além de encontros digitais como esse, a plataforma brasileira de soluções em iGaming participa de conferências presenciais, incluindo eventos internacionais como o SiGMA Europe 2024 e o SBC Summit Lisboa 2024.

A Weebet, no mês de setembo, venceu três categorias do Caribbean Gaming Show (CGS) Recife Awards 2024. A empresa participou da feira de jogos de azar como expositora e patrocinadora. Ele venceu as categorias de “Melhor Provedor de Plataforma Online“, “Melhor Estande” e “Rising Star (Estrela em Ascenção)”.

