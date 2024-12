“É tudo no máximo”: site de apostas HiperBet lança nova campanha com Fernanda Gentil

Campanha conta com 4 filmes com 30 segundos cada (Imagem: Divulgação)

A embaixadora da empresa apresentou o posicionamento de marca com o lema “HiperBet é tudo no máximo”, destacando também a importância do jogo responsável.

A HiperBet, plataforma de apostas esportivas recém-chegada ao mercado brasileiro e patrocinadora do Paulistão 2025, lançou uma nova campanha. Com a influenciadora Fernanda Gentil, embaixadora da marca, a empresa apresenta o posicionamento “HiperBet é tudo no máximo” por meio de uma série de quatro filmes, cada um com 30 segundos de duração.

Em um dos filmes da campanha, Fernanda Gentil, embaixadora da HiperBet, destaca temas como não se contentar com pouco, ser diferente e agir com responsabilidade, com ênfase no jogo responsável. A peça encerra com o slogan “HiperBet é tudo no máximo”, igual às demais.

A produção se soma a outras três, que serão veiculadas na TV, redes sociais e meios offline. Os filmes combinam uma linguagem vibrante, bem-humorada e informativa, com o objetivo de transmitir uma mensagem simples e direta, utilizando a diversidade de temas e a leveza de Fernanda Gentil como embaixadora.

“A nossa busca é por proporcionar aos jogadores a melhor experiência possível que uma plataforma de jogos online pode oferecer. Nascemos já dentro deste ambiente da regulamentação, para poder cultivar as melhores práticas. Como mostramos em nossa campanha, conosco é tudo no máximo, inclusive a responsabilidade”, pontua Igor Sá, CMO da HiperBet.

Foi lançada uma produção focada no tema da responsabilidade, com Fernanda Gentil destacando que foi convocada pela HiperBet para ser “gentil e verdadeira com quem joga” e enfatizando o objetivo da empresa de proporcionar diversão, sem gerar endividamento. Outro filme reforça os valores de responsabilidade, transparência e as experiências oferecidas pela plataforma.

A primeira produção lançada apresentou a nova plataforma, destacando emoção e diversão “no máximo”. Com locução de Fernanda Gentil, o filme mostra um astronauta no espaço, um piloto em alta velocidade e uma mulher jogando pebolim, transmitindo a ideia de chegada da nova bet.

Quem assina a campanha de lançamento é a agência Brenda, que destacou a parceria.

“Para que o lançamento de uma campanha seja marcante, é essencial que o início da relação com o cliente também o seja. A HiperBet nos impressionou desde o primeiro contato, não apenas pela visão estratégica de esperar o momento da regulamentação para entrar no mercado, mas também pela clareza de seu propósito: apostar em uma comunicação transparente, sem abrir mão da ousadia criativa”, destaca o sócio e diretor de criação, Bernardo Barbosa.