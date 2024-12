Gabriel Pinto, Infingame: destacando o futuro brilhante do Brasil no iGaming

Gabriel Pinto, gerente de vendas da Infingame, traça algumas das maiores oportunidades e desafios do mercado brasileiro, explicando alguns dos fatores que definirão o mercado daqui para frente.

Comunicado de imprensa.- A contagem regressiva começou. Após vários anos de idas e vindas regulatórias, o mercado regulamentado de jogos de azar do Brasil deverá finalmente ser lançado em 1º de janeiro de 2025, e a expectativa da indústria de jogos de azar é palpável. Nos eventos do setor ao longo do ano, um dos maiores pontos de discussão tem sido, de longe, o potencial deste mercado.

Na Infingame, não estamos apenas prontos para o Brasil – estamos entusiasmados com isso. Juntamente com os nossos parceiros, pretendemos transformar a experiência de jogo dos jogadores de todo o país, trazendo inovação, cultura e entretenimento para a vanguarda desta indústria em expansão.

Para os operadores que estão de olho neste mercado, é sem dúvida uma oportunidade de entrar num dos cenários de iGaming mais dinâmicos e promissores do mundo. Com grande potencial, no entanto, vem uma grande complexidade.

Entrar no Brasil requer uma consideração cuidadosa; e com a expectativa de que tantas marcas inundem o mercado a partir de janeiro, fatores como localização e personalização se tornarão um campo de batalha fundamental para as operadoras que buscam se destacar na multidão.

Acordando o gigante adormecido

Com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, especialistas do setor previram que o Brasil se tornará um dos maiores mercados de jogos de azar do mundo.

Com a combinação de uma rápida adoção da tecnologia, uma classe média crescente e uma rica história de esportes e cassinos, pode-se dizer que o Brasil é a oportunidade de ouro que as operadoras estavam esperando.

Resumindo, este não é apenas mais um mercado de iGaming. O tamanho e a diversidade do Brasil – tanto culturalmente como economicamente – significam que uma abordagem única para todos fracassará. Desde dialetos regionais até preferências dos jogadores que variam de acordo com o estado, a capacidade de falar diretamente com as necessidades dos jogadores irá diferenciar os vencedores do resto da indústria. É aqui que centros de agregação como o Infingame se destacam.

Personalização e localização de conteúdo são o “mantra” da Infingame. Isto é, sem dúvida, o que fazemos de melhor – e a razão pela qual somos um dos agregadores de jogos que mais cresce no mundo.

No Brasil, entendemos que localização é muito mais do que apenas tradução de idiomas. Para nós, significa compreender e abraçar a essência da cultura iGaming do Brasil. Trata-se de encontrar o tom certo, os temas e até as cores e ícones que ressoam nos jogadores locais.

Por exemplo, os brasileiros adoram caça-níqueis simples, mas com alta volatilidade, e temas que refletem suas paixões – futebol, carnaval, folclore e até mesmo celebridades locais queridas.

Também não é preciso dizer que, com eventos globais como a Copa do Mundo, os jogos com temática de futebol são sucesso nas plataformas virtuais. Embora possa parecer óbvio – realmente não pode ser enfatizado o suficiente. Os operadores que exploram estes pontos de contato culturais garantirão que sejam verdadeiramente valorizados pelo público local.

O desafio do Brasil, porém, é como personalizar verdadeiramente a experiência. Embora o Brasil seja um mercado verdadeiramente único em comparação com o mercado latino-americano mais amplo, as marcas de jogos de azar também devem considerar as diferenças culturais entre as regiões do país. O que funciona em São Paulo pode não repercutir em Manaus, por exemplo.

A capacidade de ajustar experiências para se adequarem a essas nuances separará os bons operadores dos verdadeiros líderes de mercado. Isso é algo que as marcas devem manter em mente quando planejam a expansão no Brasil – seja em janeiro de 2025 ou mais adiante.

Para enfrentar efetivamente alguns desses desafios de mercado, as operadoras estariam bem posicionadas para considerar a parceria com um fornecedor de plataforma que não apenas tenha presença no mercado brasileiro, mas também seja bem versado na dinâmica regional mais ampla.

Na Infingame, nossa fantástica equipe de Product Managers trabalhou incansavelmente para selecionar cuidadosamente um portfólio de mais de 16 mil jogos de mais de 200 estúdios e desenvolvedores de jogos líderes do setor, com títulos cuidadosamente selecionados para se alinharem às preferências do Brasil.

Nossa equipe, com muitos integrantes vivendo no Brasil e na América Latina, é bem versada em entender o que repercute no público local e em garantir que nossos operadores tenham acesso a jogos que proporcionam emoção e familiaridade em igual medida.

Dizer que somos um dos melhores do continente é algo em que podemos estar verdadeiramente confiantes. Nossa plataforma fornece aos nossos parceiros ferramentas para analisar os comportamentos e preferências dos jogadores, permitindo-lhes criar campanhas personalizadas e promoções direcionadas.

Seja recomendando o jogo certo para o jogador certo ou cronometrando uma entrega de bônus da maneira certa, esses toques fazem toda a diferença na retenção de jogadores, e nossa crescente popularidade é uma prova disso.

Navegando pelos desafios únicos do Brasil

No entanto, o sucesso no Brasil não ocorre sem obstáculos. Aqueles que passaram anos se preparando para isso serão vencedores.

Estou incrivelmente animado com nosso potencial aqui. Estamos em processo de criação de uma entidade brasileira para garantir operações contínuas; temos uma plataforma de agregação testada e comprovada que oferece uma ampla variedade de jogos para nossos parceiros, tudo por meio de uma única integração de API.

Com a chegada de 1º de janeiro de 2025, o mercado brasileiro recompensará aqueles que se prepararem – não apenas para o dia do lançamento, mas para o longo prazo.

Ao abraçar a localização e a personalização, e ao estabelecer parcerias com especialistas que compreendem o panorama, os operadores podem posicionar-se para um sucesso duradouro neste mercado incrível.

