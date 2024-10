Gabriel Pinto, Infingame: “A Infingame está trazendo um toque local para a expansão de nossos parceiros no Brasil”

O gerente de vendas da Infingame fala sobre algumas das maiores oportunidades do mercado brasileiro de jogos.

Entrevista.- Em entrevista à Focus Gaming News, Gabriel Pinto, o gerente de vendas da Infingame, falou sobre algumas das maiores oportunidades do mercado brasileiro de iGames. O executivo falou também sobre como a empresa pode auxiliar na expansão de plataformas de jogos de azar no Brasil e na América Latina.

Quais são algumas das maiores oportunidades que a Infingame identificou no mercado brasileiro?

Ao longo dos anos, a Infingame estabeleceu uma presença sólida na América Latina. No entanto, como podemos ver agora, é o Brasil que agora é o mercado de que todo mundo está falando! Após um processo regulatório de quatro anos (em sua iteração atual), o mercado está prestes a ser lançado – e acho que é seguro dizer que toda a indústria está assistindo com entusiasmo. Acredito firmemente que este será um dos maiores mercados de jogos de azar no mundo, com uma população de mais de 200 milhões, provavelmente será assim.

Na Infingame, reconhecemos inúmeras oportunidades importantes no mercado brasileiro de jogos de azar, impulsionadas principalmente pelas mudanças regulatórias em curso e pelo crescente interesse em jogos online. O Brasil apresenta uma mina de ouro de oportunidades para empresas de apostas esportivas e cassinos que buscam expandir sua presença internacional e interagir com novos públicos.

À medida que o mercado se aproxima da formalização das suas regulamentações de jogos de azar online, temos grandes planos para estabelecer a Infingame como um dos agregadores líderes do mercado, posicionando-nos estrategicamente para fazer parte deste cenário em evolução.

Em linha com essa evolução está agora o domínio dos smartphones. Este aumento no número de dispositivos móveis capazes de lidar com jogos de cassino de nova geração apresenta uma excelente oportunidade para os operadores de apostas e jogos interagirem com uma base de jogadores mais ampla. Mas, para fazer isso, eles precisam otimizar seus produtos longe dos formatos de memória tradicionais e optar por opções mais leves de dados.

Além da tecnologia, um dos maiores desafios que as operadoras enfrentarão no Brasil são os níveis extremos de concorrência – atualmente, mais de 250 operadoras já solicitaram licenças. Com cada licença permitindo até três marcas, é provável que vejamos mais de 700 operadores entrando no mercado.

Como você pode imaginar, será uma batalha para se destacar na multidão. Ter uma equipe instalada na América Latina – todos fluentes em espanhol ou português será uma verdadeira vantagem para nós, aliado à nossa vasta experiência na indústria de iGaming.

Melhor do que ninguém, sabemos o que o mercado quer e oferecemos um dos catálogos mais personalizados do mercado, com curadoria específica para jogadores brasileiros. É fundamental que o conteúdo que você oferece esteja de acordo com a cultura e as preferências brasileiras. Isso será fundamental para atrair jogadores, e qualquer grande marca que ignore isso aprenderá essa lição muito rapidamente.

Conte-nos sobre sua equipe no Brasil – como esse conhecimento local está ajudando a diferenciá-los da concorrência neste mercado cada vez mais concorrido?

Ter os pés no chão tem sido extremamente importante para o Infingame! Nossa equipe local no Brasil tem desempenhado um papel crucial ao nos permitir compreender as tendências locais, as preferências dos jogadores e como podemos melhor atender às necessidades dos operadores neste mercado em expansão.

O profundo conhecimento da equipe sobre a cultura brasileira, o comportamento do consumidor e o ambiente regulatório diferencia a Infingame de seus concorrentes em um mercado cada vez mais acirrado e, novamente, esta é uma grande vantagem para nós, já que poucos outros fornecedores podem oferecer às operadoras esse nível de localização. A sua experiência é inestimável; isso realmente nos ajudou a navegar pelas complexidades das regulamentações brasileiras, garantindo que permanecemos em conformidade com os novos requisitos, ao mesmo tempo que nos deu o conhecimento e a experiência para oferecer experiências de jogo personalizadas que se alinhem com as preferências do jogador.

Como o modelo de agregação da Infingame simplifica o gerenciamento de conteúdo para operadoras que desejam entrar no mercado brasileiro?

Num mercado onde tanto conteúdo está disponível ao clique de alguns botões, é essencial que as plataformas e hubs de agregação agilizem o processo de gestão de conteúdos para os operadores. O modelo de agregação do Infingame faz exatamente isso. Nossa equipe, coletivamente, tem anos de experiência no setor de iGaming. Eles entendem os principais problemas que a indústria enfrenta quando se trata de integrar novos conteúdos.

Nosso modelo de agregação foi projetado pensando na simplificação do processo de gerenciamento de conteúdo, tornando todo o processo muito mais ágil para as operadoras. Através de uma única API, as operadoras podem acessar uma ampla variedade de jogos de múltiplos fornecedores, reduzindo assim a carga de gerenciamento de diversos contratos e de realização de múltiplas integrações.

Esta integração perfeita não apenas minimiza os obstáculos operacionais, mas também garante que as operadoras possam manter suas ofertas atualizadas por meio de atualizações regulares e lançamentos de novos conteúdos – dando-lhes uma vantagem quando se trata de envolver e reter jogadores.

Quais parcerias e conteúdos de jogos exclusivos a Infingame oferece e adaptados ao gosto brasileiro?

Como já abordamos – e direi ao longo de 2024 e 2025, o conteúdo exclusivo do jogo será fundamental para os operadores que buscam se destacar na multidão! Afinal, isso lhes dá a oportunidade de oferecer conteúdo que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. O conteúdo será um grande campo de batalha para apostas esportivas e cassinos que desejam entrar no mercado brasileiro – portanto, qualquer oportunidade de trazer algo novo para a mesa deve ser agarrada com as duas mãos. Resumindo, isso é o que entregamos muito melhor do que qualquer outra pessoa.

A Infingame entende essa demanda por conteúdo exclusivo. Já estabelecemos parcerias estratégicas com desenvolvedores de jogos locais, permitindo-lhes oferecer títulos exclusivos e adaptados especificamente ao gosto brasileiro. Isto inclui jogos que refletem a cultura local, o folclore e os esportes populares, que estamos confiantes que terão um efeito extremamente positivo no envolvimento dos jogadores.

Colaborações com influenciadores e afiliados locais também permitem que a Infingame aumente ainda mais a visibilidade e o entusiasmo em torno do lançamento de novos jogos, enquanto estratégias promocionais direcionadas ajudam a atrair e reter jogadores no cenário competitivo.

Ao fazer parceria com afiliados, garantimos que selecionamos cuidadosamente nossos parceiros para garantir que eles não apenas reflitam os princípios básicos da marca Infingame, mas que também ressoem com jogadores de todo o Brasil. É importante utilizarmos figuras locais, específicas de cada região, para criar uma experiência verdadeiramente localizada.

Como a plataforma de agregação da Infingame pode ajudar as operadoras a escalar rapidamente e, ao mesmo tempo, garantir desempenho e engajamento de alto nível?

A plataforma de agregação da Infingame foi projetada especificamente para permitir que as operadoras escalem rapidamente, garantindo ao mesmo tempo desempenho e engajamento superiores. Afinal, você não deseja expandir seus negócios e encontrar dificuldades técnicas pelo caminho. Fornecemos tecnologia de qualidade, fácil de usar e escalável.

O rápido processo de integração permite que as operadoras lancem e testem novos jogos com atrasos mínimos. Com análises em tempo real ao seu alcance, as operadoras estarão bem-informadas para poder tomar decisões para otimizar suas ofertas e aprimorar as experiências dos jogadores.

Além disso, nossa forte ferramenta de torneios inclui recursos que promovem a interação social e a construção de comunidade entre os jogadores, promovendo a lealdade e o envolvimento de longo prazo. Nossa abordagem estratégica, experiência local e plataforma de agregação robusta posicionam a Infingame como um importante centro de agregação no mercado de jogos de azar brasileiro, permitindo-nos atender às diversas necessidades de operadores e jogadores.

Enquanto o Brasil se aproxima do lançamento de sua estrutura regulamentada, estamos muito entusiasmados para ver o que está por vir para este mercado nascente – estou confiante de que esta será uma jornada emocionante à medida que este mercado abre suas portas para o mundo! Se você deseja o melhor serviço localizado – não deixe de entrar em contato.