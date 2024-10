Empresa orienta que clientes retirem os seus saldos das contas até 15 de outubro.

A plataforma de apostas Dafabet anunciou, nesta quinta-feira (10), o encerramento de suas operações no Brasil. A decisão foi tomada após a empresa não ser incluída na lista de sites de apostas regularizados pelo Ministério da Fazenda que podem atuar até o final do ano.

“Encerramos nossas operações no Brasil a partir de 10 de outubro de 2024. Agradecemos a cada jogador pelo apoio e lealdade durante todo esse tempo. Foi um prazer tê-los em nossa comunidade”, escreveu a empresa no comunicado.

Conforme publicação do site Poder 360, além de encerrar suas operações, a Dafabet recomendou que seus usuários retirem os saldos das contas até 15 de outubro de 2024. No entanto, o prazo estabelecido pelo governo para a retirada do dinheiro termina nesta quinta-feira.

O site da Dafabet deverá ser desativado na sexta-feira (11), com pelo menos outras 2 mil plataformas irregulares, conforme informou o Ministério da Fazenda.

Dafabet estampava marca na área principal da camisa do Bugre (Foto @raphaelsilvestre27/Guarani FC)

Importante destacar que a Dafabet é patrocinadora máster do time de futebol do Guarani. A parceria, que iniciou em julho, destacava a marca nos uniformes do time, no estádio Brinco de Ouro e em materiais de divulgação.

Com a decisão da operadora de encerrar as atividades, o clube paulista, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, deve ficar sem patrocinador pelo restante da temporada.

O Guarani, inclusive, já anunciou um novo patrocínio para a partida contra o CRB, que acontecerá na segunda-feira (14). O clube exibirá o nome StarsTEA, um projeto voltado para a inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

CBF emite comunicado proibindo clubes de exibir casa de apostas irregulares nos uniformes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota informando que os clubes brasileiros devem parar de exibir em seus uniformes as marcas das empresas de apostas esportivas que estão irregulares. A determinação, que é válida para as competições nacionais, começa a valer a partir desta sexta-feira (11).

Segundo o Poder360, a entidade máxima do futebol nacional enviou o comunicado para as federações estaduais e para os presidentes dos clubes. De acordo com a CBF, a instituição afirmou ter implementado um artigo em seu regulamento “que condiciona as propagandas ao cumprimento irrestrito das diretrizes do Ministério da Fazenda“.

No texto do Regulamento Geral das Competições (RGC) de 2024, está definido que quem descumprir a norma, ao exibir as marcas irregulares nos uniformes, pode receber como punição uma multa de valor a ser definido pela presidência da CBF.