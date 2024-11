FBMDS é uma das patrocinadoras da SiGMA Europe Malta 2024

Evento acontecerá de 11 a 14 de novembro, em Malta.

Comunicado de imprensa.- FBMDS, desenvolvedora de vídeo bingo e uma força na indústria de jogos de cassino online, anunciou seu patrocínio à SiGMA Europe Malta 2024, que acontece de 11 a 14 de novembro.

À medida que a empresa continua a expandir sua influência no espaço do iGaming, participará de discussões de alto nível que moldam o futuro da indústria, com foco particular nos mercados de jogos de nicho.

De acordo a FBMDS, a presença da empresa na SiGMA Europe “reforça sua liderança contínua não apenas no segmento de vídeo bingo, mas também no mercado mais amplo de cassinos online. Com um portfólio que combina conteúdo inovador e um foco contínuo na experiência do jogador, a FBMDS estabeleceu um alto padrão em jogos de nicho, particularmente em mercados emergentes”.

Este ano, a FBMDS está entusiasmada em participar do painel de discussão intitulado “Jogos de Nicho: Impulsionando o Crescimento em Mercados de Cassinos Emergentes”, liderado por Mariana Tostes, Head of Operations da FBMDS. A sessão abordará a crescente importância dos mercados de nicho na indústria de iGaming, explorando como o desenvolvimento estratégico de produtos e a pesquisa de mercado podem desbloquear novas oportunidades de crescimento para operadores em todo o mundo.

O patrocínio e a participação ativa da FBMDS nas discussões refletem seu foco em networking e na construção de relações comerciais significativas, já que a empresa está afirma estar comprometida em discutir estratégias de crescimento e abordagens disruptivas que possam aprimorar os portfólios dos operadores e garantir sucesso no competitivo cenário de iGaming.

Oferta comercial atrativa para explorar na SiGMA Europe Malta

A equipe da FBMDS estará disponível para reuniões individuais ao longo do evento SiGMA Europe Malta 2024, oferecendo aos participantes a oportunidade de explorar como o vasto portfólio de produtos da empresa pode apoiar seus objetivos comerciais.

As adições mais recentes ao portfólio da marca refletem o objetivo da empresa de entregar conteúdo de alta qualidade focado no jogador, adaptado às necessidades específicas do mercado. Sua nova Infinity Series, uma coleção revolucionária de jogos de vídeo bingo projetados para elevar a experiência do jogador, juntamente com o lançamento do Sapphire Fever, reforçam ainda mais a posição da FBMDS como líder em vídeo bingo imersivo, combinando visuais premium com uma dinâmica de jogo fluida.

Além de sua popularidade em vídeo bingo, a FBMDS continua a impulsionar a inovação em outros segmentos de jogos. Lançamentos recentes, como Ronaldinho Crash e Champion Tales, têm cativado os fãs de crash games com jogabilidade dinâmica e emocionante.

Enquanto isso, o jogo de slot Safe Blaster introduz uma experiência de slot emocionante e cheia de energia ao mercado, acrescentando à crescente reputação da FBMDS por produtos de cassino diversificados e envolventes.

Com uma reputação de entender mercados de nicho e fornecer soluções centradas no cliente, a FBMDS destaca estar ansiosa para colaborar com operadores que buscam se diferenciar no setor de iGaming.