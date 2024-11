Fast Track House retorna durante a Gaming Week em Malta

Evento acontece de 12 a 14 de novembro, em Malta, pelo segundo ano seguido.

Comunicado de imprensa.- A Fast Track, plataforma de CRM e engajamento de jogadores para o setor de iGaming, está abrindo as portas da Fast Track House durante a Gaming Week em Malta pelo segundo ano consecutivo, de 12 a 14 de novembro.

Este evento somente para convidados busca reunir profissionais da indústria para se conectar e explorar o futuro do engajamento do jogador. No centro das atenções este ano está a nova plataforma da empresa, Fast Track Rewards , o primeiro ecossistema promocional pronto para IA da indústria, projetado para entregar promoções 1:1 em escala. A empresa irmã da Fast Track, Greco, também apresentará seu inovador Gameplay Risk Engine.

Oferecendo vistas deslumbrantes de 360 ​​graus da ilha, o Skyroom no topo da sede da Fast Track oferece um refúgio da agitação do show, onde os convidados podem ver a plataforma Rewards em ação. A Fast Track House oferece um local descontraído e acolhedor, completo com comida cinco estrelas, bebidas premium e oportunidades para networking de alta qualidade.

“A Fast Track House é mais do que um local; é a nossa maneira de receber amigos, parceiros e líderes da indústria em nosso mundo”, diz Simon Lidzén, cofundador e CEO da Fast Track . “Estamos entusiasmados em receber todos sob o mesmo teto para experimentar o Fast Track Rewards em primeira mão e nos conectar em um ambiente que é inspirador e divertido. Mal podemos esperar para abrir nossas portas e mostrar o que o futuro nos reserva.”

O Fast Track Rewards leva o envolvimento do jogador além da gamificação tradicional, oferecendo promoções com IA e dando um toque diferente às ferramentas clássicas de gamificação, oferecendo recursos exclusivos de personalização por meio de visuais de progresso interativos, recompensas de roda personalizadas, moedas virtuais, lojas de recompensas de marca, minijogos e bônus personalizados, entre muitos outros recursos.

Os interessados ​​em experimentar a Fast Track House podem reservar uma demonstração pelo site oficial. A disponibilidade é limitada, então é recomendado o registro antecipado para garantir a confirmação.