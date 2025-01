Expansão no Brasil: OKTO assume o controle acionário da instituição financeira brasileira U4C

Acordo aumenta a participação da empresa multinacional no setor de iGaming brasileiro.

Minas Gerais.- A empresa multinacional de transações financeiras OKTO adquiriu o controle societário da U4C, instituição de pagamentos sediada no estado de Minas Gerais que trabalha com intermediações financeiras no mercado de apostas esportivas. A aquisição começou em outubro de 2023 e foi concretizado na terça-feira (7) quando o Banco Central (BC) autorizou a compra.

A U4C tem autorização do BC para operar de forma direta pelo Pix e também pelo Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). Com a aquisição, a OKTO amplia a atuação no setor de iGaming no Brasil.

Rafael Edelmann, diretor de GRC Brasil da OKTO, comentou sobre o acordo: “Olhando para nosso mercado isso é super estratégico e necessário para nossos clientes. Nossa operação é muito focada no mercado de apostas e pelas regras desse segmento somente instituições autorizadas podem prestar serviços para as casas de apostas. Agora, como uma instituição autorizada, temos conexão direta com o Banco Central”.

“Processamos as informações diretamente com o BC o que nos dá muita eficiência e flexibilidade na oferta de serviços aos clientes, podendo oferecer soluções mais adequadas às necessidades de cada um, ao contrário de uma instituição que opere de forma indireta, que fica sempre dependente de outra instituição”, complementou o executivo.

Leonardo Chaves, CEO Brasil na OKTO, também comentou sobre a novidade. “Essa aquisição nos permite atuar de forma ampla e segura no processamento de pagamentos, atendendo não apenas o mercado de apostas esportivas, mas também empresas de diversos setores que buscam soluções eficientes e reguladas. Além disso, estamos prontos para ampliar nossos serviços e oferecer soluções financeiras mais completas, reforçando nosso novo posicionamento como Okto Bank”.

