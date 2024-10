De volta ao jogo: Reals Bet entra na lista da Fazenda e pode retomar suas atividades

Site da operadora de apostas tinha sido bloqueado em ação da Anatel.

Na noite desta terça-feira (15), a casa de apostas Reals anunciou em suas redes sociais que foi incluída na lista das empresas autorizadas a operar no Brasil. A informação foi divulgada em vídeo pelo apresentador Rodrigo Faro, um dos embaixadores da marca, confirmando que a operadora está regulamentada e licenciada pelo Governo Federal por meio do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP).

“Sempre prezamos pelo entretenimento responsável, diverso e de alta qualidade. Agora, com a regulamentação, reforçamos nosso compromisso com a transparência, segurança e confiança que você merece. Aproveite essa nova fase com muita responsabilidade! Seguimos lado a lado com você! Orgulho de ser Reals”, afirmou a casa de apostas.

A Reals teve seu site bloqueado pela Anatel na última sexta-feira (11) junto a mais de 2 mil casas de apostas. Na época, a operadora informou que estava trabalhando para retomar suas operações. A operadora recebeu do Ministério da Fazenda um “período adicional de avaliação” da documentação submetida ao SIGAP.

Vale lembrar que, após o nome da empresa não estar na lista de operadoras autorizadas a atuar no Brasil, divulgada pelo Ministério da Fazenda, o time do Amazonas, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, havia anunciado a suspensão do contrato com a casa de apostas, patrocinadora máster do clube. A decisão foi anunciada no sábado (12), O clube também informou que qualquer divulgação relacionada à marca estaria suspensa até a regularização.

Reals é patrocinadora do time do Amazonas (Foto: João Normando)

A decisão tomada pelo clube foi em atendimento a uma recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que emitiu uma nota informando que os clubes brasileiros devem parar de exibir em seus uniformes as marcas das empresas de apostas esportivas que estão irregulares. A determinação, válida para as competições nacionais, começou a valer a partir da última sexta-feira (11).

Segundo o Poder360, a entidade máxima do futebol nacional enviou o comunicado para as federações estaduais e para os presidentes dos clubes. De acordo com a CBF, a instituição afirmou ter implementado um artigo em seu regulamento “que condiciona as propagandas ao cumprimento irrestrito das diretrizes do Ministério da Fazenda“.

Com a inclusão da Reals na lista de empresas autorizadas pelo Governo, o site da operadora deve retomar suas atividades, e a marca poderá ser novamente estampada nas camisetas da Onça Pintada.