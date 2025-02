Expansão da marca: Betsul anuncia os humoristas Mução e Zé Fabiano como novos embaixadores

A Betsul é uma das marcas de apostas que receberam a licença definitiva para operar legalmente no Brasil.

A operadora de apostas esportivas Betsul anunciou dois novos embaixadores da marca, os humoristas Mução e Zé Fabiano. A parceria com os comediantes se soma ao acordo com Renan da Resenha, que também é um humorista nordestino. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de iGaming de buscar expandir a presença em diversas regiões do país.

“Contar com personalidades como Mução e Zé Fabiano é uma grande conquista. Eles representam o humor e a essência do Nordeste, que é uma região de extrema importância para a Betsul. A autenticidade de ambos reflete os valores da nossa marca, que busca sempre oferecer entretenimento responsável e acessível para todos”, afirmou Rodrigo Oliveira, diretor comercial da casa de aposta.

Mução é um dos personagens mais famosos da cultura nordestina, sendo interpretado pelo radialista potiguar Rodrigo Vieira Emerenciano por mais de 28 anos. Entre os principais destaques do programa “A Hora do Mução” estão trotes telefônicos e os bordões popularizados pelo humorista. Nos últimos anos, o radialista tem trabalhado em outros meios, como espetáculos de humor em teatros.

“Pense numa parceria arretada! Agora a resenha vai ser dobrada, porque onde tem Mução, tem zoeira, e onde tem Betsul, tem emoção! Tô chegando pra deixar o povo mais alegre que Gracyanne Barbosa quando vê ovo, levando alegria e entretenimento top de linha. E como eu sempre digo: é um K, é um B, é um Ôsse: kabôsse!”, disse Mução.

Também nascido no Rio Grande do Norte, José Fabiano acumulou mais de 660 mil seguidores no Instagram com seus vídeos bem humorados em que brinca com situações do cotidiano. “Fiquei feliz demais com esse convite da Betsul! Desde o início, percebi que é uma empresa que respeita e valoriza nossa cultura. Vou levar essa parceria com muita alegria e, claro, muito humor!”, comentou Fabiano.

Além de Zé Fabiano, Mução e Renan da Resenha, a Betsul tem outros embaixadores de todas as regiões do Brasil, incluindo o jornalista Bocão, Joy Abreu, Alex Lopes, Bob Estrela, David Brito, Ivan Moré, Rafaela Matarazzo e Emilly Araújo.

