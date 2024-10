“Bocão” na Betsul: apresentador Zé Eduardo é anunciado como novo embaixador do site de apostas online

jornalista baiano participará de ações de marketing da operadora de apostas.

A casa de apostas Betsul anunciou o apresentador Zé Eduardo, conhecido como Bocão, como seu novo embaixador. O jornalista baiano contribuirá para a comunicação da marca da empresa, criando conteúdo exclusivo para redes sociais e participando de eventos.

“É uma alegria imensa fazer parte da equipe da Betsul. Estar perto das pessoas é algo que valorizo muito, e essa parceria é uma oportunidade incrível de me conectar ainda mais com minha audiência, trazendo um pouco da minha experiência ao universo das apostas, sempre com muita responsabilidade e transparência”, declarou Bocão.

Zé Eduardo iniciou sua carreira no rádio em 1988 e ficou conhecido no jornalismo baiano como âncora de programas de sucesso na televisão. Atualmente, ele apresenta o programa “Bahia no Ar” na Rádio Metrópole e o “Balanço Geral” na Record Bahia. Também é fundador do BNews, portal de notícias da Bahia, com mais de 14 anos de atuação.

“A chegada do Bocão representa um momento importante para nós. Ele é um comunicador experiente, com uma conexão autêntica com o público, e acreditamos que essa parceria permitirá uma aproximação ainda maior com os clientes do Nordeste. Nosso objetivo, enquanto pioneiros, é oferecer um conteúdo relevante e criar uma comunidade de apostas que compartilham os valores de confiança e credibilidade”, afirma Mateus Rosa, gerente de marketing da Betsul.

Além de Bocão, a Betsul tem outros influenciadores, como Joy Abreu, Renan da Resenha, Alex Lopes, Bob Estrela, David Brito, Ivan Moré, Rafaela Matarazzo e Emilly Araújo.

Criada em 2019, a Betsul está entre as operadoras de apostas que solicitaram licença federal junto ao Ministério da Fazenda, ficando apta a atuar no mercado enquanto aguarda a emissão da outorga.

“Estamos seguindo com as normas e exigências que são fundamentais para promover um ambiente de apostas seguro e responsável”, destaca Andréia Oliveira, diretora de operações da Betsul.

