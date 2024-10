Betsul anuncia novo embaixador: Renan da Resenha integra time de representantes da marca

O comediante tem mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais.

Paraíba.- A operadora de apostas esportivas Betsul anunciou o comediante Renan Andrade de Oliveira, mais conhecido como Renan da Resenha, como embaixador da marca. O humorista nascido em Nova Floresta, na Paraíba, é conhecido por produzir vídeos na internet e por seus shows de stand-up.

Renan tem mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. O influenciador deve promover a marca na internet, participar de campanhas publicitárias e ações promocionais, além de estar presente em eventos da empresa.

“Estou muito animado com essa oportunidade! Não vejo a hora de levar meu estilo de humor e um pouco da minha cultura para essa galera, e também reforçar a presença da Betsul por onde eu for. Tenho certeza que será uma parceria de muito sucesso e muita diversão, risadas e, claro, responsabilidade. Vai ser resenha!”, declarou Renan.

“A integração do Renan ao nosso time de embaixadores representa um avanço estratégico para fortalecer a conexão com o público, especialmente no cenário digital. O Brasil é um país com muita diversidade, e contar com representantes de diferentes regiões e trajetórias reflete os valores da nossa instituição. Nosso compromisso, enquanto pioneiros, é proporcionar um ambiente responsável de apostas para todos os nossos clientes, mantendo a segurança e o lazer como pilares da nossa operação”, disse Rodrigo Oliveira, diretor comercial da Betsul.

Renan da Resenha se junta ao time de embaixadores da marca, que inclui a campeã do Big Brother Brasil (BBB) 17, Emilly Araújo, o campeão do BBB 24, Davi Brito, o músico Carlinhos Brown, a lutadora Dayana Silva, o ex-jogador de futebol Marcos Assunção e o jornalista Ivan Moré.

