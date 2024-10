Campeã do BBB 17: Emily Araújo é anunciada como embaixadora da Betsul

Ela se junta ao time de embaixadores da marca, que inclui o também campeão do BBB, Davi Brito.

Rio Grande do Sul.- A casa de apostas esportivas Betsul anunciou Emilly Araújo, a campeã da 17ª edição do Big Brother Brasil (BBB), como nova embaixadora. A influenciadora digital nasceu no Rio Grande do Sul, tem 28 anos, e possui mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Fiquei superfeliz com o convite para integrar esse time incrível! É muito importante ter empresas que promovem entretenimento com responsabilidade, e a Betsul entrega isso ao público. Estou animada para vestir essa camisa de verdade”, declarou Emilly.

“A chegada da Emilly reforça nosso compromisso com o público jovem e conectado, que busca entretenimento de qualidade e responsabilidade. Sua história de vida e a forma como se relaciona com seus seguidores vão de encontro com o que promovemos na Betsul”, disse a diretora de operações da empresa de apostas, Andréia Oliveira.

Araújo se junta ao time de embaixadores da marca, que inclui o também campeão do BBB, Davi Brito, o músico Carlinhos Brown, a lutadora Dayana Silva, o ex-jogador de futebol Marcos Assunção e o jornalista Ivan Moré.

Emilly passará a criar conteúdos para a Betsul e ainda deve participar de campanhas publicitárias, ações promocionais e eventos da companhia. Além de vencer o reality show da Globo, a influenciadora apresentou o programa “Topzera Sertanejo” na RedeTV!, entre 2019 e 2021.

Veja também: Operadora Betsul lança glossário de expressões do universo das apostas esportivas