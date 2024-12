Esportes da Sorte e Corinthians: parceria encerra primeira temporada com ação inédita

Depois de diversas iniciativas ao longo do ano, empresa prepara novidade para o último jogo do Timão na Neo Química Arena em 2024.

São Paulo.- A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, preparou uma ação inédita para a última partida do time paulista em casa, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A empresa de apostas online distribuirá as tradicionais fitinhas do Bonfim para os torcedores presentes no estádio, na partida contra o Bahia.

Serão cerca de 10 mil pulseiras, com a frase “Na luta. Na raça. Na fé. Até o fim”, que segundo a operadora simbolizam a jornada de superação do Corinthians ao longo da temporada. O clube, que chegou a lutar contra o rebaixamento, agora está em busca de uma vaga nos torneios internacionais (Libertadores e Sul- Americana).

“Como forma de reverenciar a fé e a garra corintiana, em campo e fora dele, representada pelos milhares de fiéis apaixonados que lotam os estádios, pensamos em trazer elementos que se conectem verdadeiramente com a vivência dessa trajetória ascendente e de muita superação ao longo da temporada”, afirmou Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Além da distribuição das fitinhas, a marca também exibirá um vídeo em suas redes sociais para convidar os torcedores a se unir à celebração na arquibancada.

Esta é mais uma ação da Esportes da Sorte resultado da parceria com o Corinthians durante 2024. A empresa foi responsável por apoiar o clube em várias movimentações importantes, como as contratações do atacante Memphis Depay e do goleiro Hugo Souza, com aporte financeiro da marca. Em agosto, a operadora também presenteou pais e filhos com ingressos para o camarote da Neo Química Arena, além de organizar uma grande festa no aniversário do clube, com show de Negra Li e ações especiais no jogo contra o Flamengo.

A marca também demonstrou seu apoio ao esporte feminino, promovendo ativações na final do Campeonato Paulista, e fez homenagens ao atacante Memphis Depay durante jogos do time masculino.

“Desde que firmamos essa parceria com o Corinthians, a intenção da Esportes da Sorte é ser mais que um patrocinador, é caminhar ao lado do Timão. Nós vestimos a camisa corintiana com muito orgulho e buscamos estar perto da Fiel em todas as oportunidades”, concluiu Sofia.