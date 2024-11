Educação Financeira e Jogo Responsável: Rei do Pitaco e XP Investimentos promovem aula online

Os ministrantes da aula serão Rian Tavares, sócio da XP Investimentos, e Fernando Vasconcelos, advogado do Rei do Pitaco.

Os interessados poderão acompanhar a conferência nesta segunda-feira (4).

A operadora de fantasy game Rei do Pitaco, que está se preparando para entrar no setor de apostas esportivas, vai promover, em parceria com a XP Investimentos, uma aula online sobre Educação Financeira e Jogo Responsável nesta segunda-feira (4), a partir das 18h30.

Durante a conferência virtual, devem ser discutido temas como controle financeiro, gestão de investimentos e conceitos econômicos. A aula será aberta e pode ser acompanhada pelo LinkedIn do Rei do Pitaco.

Os ministrantes da conferência online serão Rian Tavares, sócio da XP Investimentos, e Fernando Vasconcelos, advogado responsável pelo compliance e integridade do Rei do Pitaco.

“O Rei do Pitaco surge como uma empresa parceira dos usuários e que preza pela transparência. Vimos uma oportunidade de ir além do que os manuais de jogo responsável pregam e aproveitar o momento para levar mais conhecimento acerca do gerenciamento de finanças e auxílio aos clientes que precisam de ajuda. Por isso, pensamos nessa verdadeira aula de educação financeira como um primeiro passo para realizar uma mudança de mentalidade e promover atitudes saudáveis dentro da indústria”, comentou Vasconcelos.

O Rei do Pitaco é uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

