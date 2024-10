Durante reunião com Haddad, Febraban sugere suspensão temporária de pagamento por Pix

Foi proposta a criação de uma força-tarefa para estudar os impactos das bets no Brasil. (Foto: Washington Costa/Ministério da Fazenda)

Os depósitos via Pix correspondem a 90% dos pagamentos feitos por apostadores.

Brasília.- O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu, em Brasília, na quarta-feira (2), o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney. A reunião, que teve a presença do secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, discutir os impactos das apostas esportivas na economia da população brasileira.

De acordo com O Globo, Isaac levou ao ministro a proposta de suspender temporariamente os pagamentos por Pix para plataformas de apostas esportivas e jogos online. A Febraban sugeriu ainda a suspensão de outros tipos de transações financeiras instantâneas para os sites de iGaming. Os depósitos via Pix correspondem a 90% dos pagamentos feitos por apostadores.

Na saída da reunião, Sidney comentou para a imprensa: “Estamos cogitando propor ao governo a criação de uma força-tarefa multigovernamental, multisetorial, para aprofundar os impactos da atividade das bets no Brasil. É importante que se tenha um diagnóstico preciso. Essa força-tarefa poderia, para além do Ministério da Fazenda, contemplar outros órgãos governamentais que cuidam da defesa do consumidor, da prevenção à lavagem de dinheiro e de benefícios sociais, como o Bolsa Família“.

“Essa força-tarefa pode ter um prazo razoável. Enquanto isso, que os meios instantâneos de pagamento possam ser suspensos para pagar apostas online. É o tempo que o governo vai aprofundar esse diagnóstico, aprofundar esse exame”, complementou o presidente da Febraban.

Isaac falou ainda que os representantes da Fazenda estão concentrados em resolver o problema do endividamento por conta dos jogos. “Eles estão determinados em ter um controle CPF por CPF. Estão determinados a fazer com que toda a política de prevenção e lavagem seja implementada. Estão muito preocupados com o endividamento, mas não é um assunto que se resolve da noite para o dia”, disse.

Em setembro, Fernando Haddad, anunciou que o governo federal implementará um sistema para bloquear apostas online com cartão de crédito. Além disso, haverá monitoramento de CPFs de pessoas com comportamentos de dependência de jogos.

Na mesma época, o presidente Febraban já havia falado entrevista à Folha de S. Paulo que defende a proibição do uso do Pix para realizar pagamentos em apostas. Segundo Isaac, há um alerta para o risco de uma crise de inadimplência se intensificar devido ao crescimento das apostas esportivas no Brasil.

